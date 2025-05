90-Jähriger fährt in Ettenheim Eiscafé-Gast an – und flüchtet

Die Polizei ermittelt nun gegen den 90-Jährigen (Symbolfoto). Foto: Puchner/dpa Der Senior verletzte dabei einen jungen Mann leicht. Besonders brisant: Der Unfallverursacher fuhr einfach davon.







Ein 90-Jähriger fuhr am Dienstagvormittag in der Austraße beim Ausparken einen in einem Eiscafé sitzenden Mann an. Der 25-Jährige wurde laut einer Mitteilung der Polizei leicht verletzt.