Eine 42-jährige Opel-Fahrerin ist bei einem Unfall am frühen Mittwochabend beim Flugplatz Schwenningen leicht verletzt worden.

Gegen 17.15 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit einem BMW X3 auf dem Spittelbronner Weg und wollte an der Abzweigung der Albertistraße nach links auf diese abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Opel einer 42-jährigen Frau, die auf dem Spittelbronner Weg stadteinwärts fuhr.

Bei dem Unfall zog sich die Opel-Fahrerin leichte Verletzungen zu. Zwei eintreffende Rettungswagenbesatzungen brachten die Opel-Fahrerin und vorsorglich auch den Fahrer des BMWs zur weiteren Untersuchung in das Schwarzwald-Baar Klinikum. An den beiden schon älteren Autos entstand nach erster Einschätzung wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro.

Lesen Sie auch

Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport der beschädigten Wagen. Für die Reinigung der Fahrbahn von den ausgelaufenen Betriebsstoffen wurde der Technische Dienst der Doppelstadt hinzugezogen.