Beim 71. Weinfest gekrönt: Celine Kindle ist die neue Kippenheimer Weinkönigin

Bereits zur Eröffnung des 71. Kippenheimer Weinfestes am Samstagnachmittag durfte Bürgermeister Matthias Gutbrod zahlreiche Bürger sowie politische Prominenz mit einem Gläschen des Ehrenweines der noch amtierenden Weinkönigin Elena Kölble begrüßen. Diese ließ in einer emotionalen Rede das zurückliegende Jahr Revue passieren und bedankte sich bei „ihrem“ Verein – dem Turnverein Kippenheim – , der IG Weinfest, der Gemeinde und insbesondere ihrer Familie für die tatkräftige Unterstützung.

Mit einem Gläschen Regent in der Hand und den Klängen des Musikvereins Harmonie Schuttern in den Ohren konnte der Festbesucher zwischen den liebevoll dekorierten Lauben der ortsansässigen Vereine umherschlendern und sich nach dem Studieren der Speisenangebote für einen dem eigenen Gusto entsprechenden Gaumenschmaus entscheiden. Für den nicht ortskundigen Gast wurde die Orientierung, welcher Verein mit welchen Leckereien wo zu finden war, mittels einer an den Zugängen des Festplatzes aufgestellten Wegweisertafel erleichtert. Die Zeit bis zur Krönung der neunen Weinkönigin konnte so, nicht zuletzt durch einen musikalischen Gastauftritt des Bürgermeisters, kurzweilig überbrückt werden. Im Anschluss sorgte das musikalische Trio Colorados für eine gut gefüllte Tanzfläche und gute Stimmung.

Gesicht der neuen Hoheit ist bereits auf Wein zu sehen

Mit Einbruch der Dunkelheit wurde dann das Geheimnis, welche Maid denn nun die neue Weinkönigin werden würde, endlich gelüftet. Mit einem grünen Narren-Traktor, in Begleitung zahlreicher Hästräger und durch einen Leuchtkonfetti-Böller angekündigt, fuhr die zu krönende Hoheit auf dem Festplatz vor. Celine Kindle, 25 Jahre jung und Schriftführerin der Narrenzunft Schelmewinkler, wird 2025/26 das Gesicht des Kippenheimer Weines sein. Dieses lächelt auch bereits von den Etiketten des Festweines, einem bodenständigen Müller-Thurgau, der ab der Krönung im Ausschank war, den Festbesuchern entgegen. Gleichzeitig obliegt ihr die ehrenvolle Aufgabe die „Schelme“ in deren närrischen 33. Jubiläumsjahr 2026 zu repräsentieren. Vom Traktor ging es, flankiert von unzähligen Zuschauern, über den roten Teppich zur Bühne und zur Krönung durch ihre Vorgängerin Kölble. Da diese erst vor kurzem zur Breisgauer Weinprinzessin gewählt wurde, werden künftig in Kippenheim zwei Weinhoheiten Tür an Tür miteinander wohnen – eine erwähnenswerte Besonderheit, die zumindest in der Geschichte Kippenheims einmalig sein dürfte.

Ebenfalls beim Kippenheimer Weinfest vor Ort (von links): Lahrs OB Markus Ibert und Wallburgs Ortsvorsteherin Marion Ibert, CDU-Bundestagsabgeordneter Yannick Bury, Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber und SPD-Bundestagsabgeordneter Johannes Fechner. Foto: Schillinger-Teschner

Am Weinfestsonntag boten die Vereine in ihren Lauben nochmals alles was das Herz begehrte zum Mittagstisch an. Kaffee, Kuchen und Waffeln rundeten das Angebot ab. Musikalisch sorgten die Gänsweidemusikanten aus Kürzell, die Emus aus Sulz und Entertainer Danny während des ganzen Tages für beste Unterhaltung. Die Kinder-Tanzgruppe des TV bereicherte das Unterhaltungsangebot mit einer Tanzaufführung. Höhepunkt des Tages war die Ankunft von Weinkönigin Celine Kindle um die Mittagszeit.