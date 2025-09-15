Beim 71. Weinfest gekrönt: Celine Kindle ist die neue Kippenheimer Weinkönigin

Traditionell wurde am Samstag beim Kippenheimer Weinfest die nächste Weinhoheit gekürt.
Bereits zur Eröffnung des 71. Kippenheimer Weinfestes am Samstagnachmittag durfte Bürgermeister Matthias Gutbrod zahlreiche Bürger sowie politische Prominenz mit einem Gläschen des Ehrenweines der noch amtierenden Weinkönigin Elena Kölble begrüßen. Diese ließ in einer emotionalen Rede das zurückliegende Jahr Revue passieren und bedankte sich bei „ihrem“ Verein – dem Turnverein Kippenheim – , der IG Weinfest, der Gemeinde und insbesondere ihrer Familie für die tatkräftige Unterstützung.