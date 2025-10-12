Zwei Führungen der Lahrer wurden in Auggen vom Gegner jeweils wieder egalisiert. Doch dann gelang Pedro Allgaier ein Kunststück, was ihm in 75 Einsätzen zuvor noch nicht geglückt war.

Verbandsliga: FC Auggen - SC Lahr 2:4 (1:2). Pedro Allgaier muss sich beim SC Lahr manchmal was anhören. „Wir ziehen ihn ein bisschen auf. Er hat eine super Schusstechnik, zeigt diese aber zu selten. Da er Polizist ist, heißt es dann schonmal, dass er die guten Schüsse nur dienstlich dort im Training abgibt“, erzählt SCL-Trainer Sascha Schröder.

In Auggen war es nun allerdings ganz anders. Der Verteidiger traf erstmals seit seinem Wechsel an die Dammenmühle im Sommer 2023 doppelt – und zwar äußerst sehenswert. „Sein Tor aus 25 Metern in den Winkel war ein Sonntagsschuss“, lobt Schröder den Treffer zur zwischenzeitlichen 3:2-Führung. Mit dem Tor zum 4:2 setzte Allgaier dann noch den Deckel auf die drei Punkte.

Zuvor hatte der SCL die frühe Führung durch Sören Zehnle nicht halten können. Auggen egalisierte durch Bastian Bischoff nach 40 Minuten, doch nur eine Minute später waren die Gäste durch das Tor von Konstantin Fries wieder in Front. „Dem Treffer ist eine besondere Variante beim Anstoß vorausgegangen. Wir haben da auch schon gegen Kuppenheim etwas ausprobiert, den Ball aber diesmal im Spiel gehalten. Was da genau unser Plan war, verrate ich jetzt nicht. Funktioniert hat es auf jeden Fall“, freut sich Schröder.

Weniger Ballbesitz ist diesmal das Erfolgskonzept

Taktisch trat das Team in Auggen allgemein anders auf. „Gegen Salem und Laufenburg hatten wir sehr viel den Ball, waren aber bei der Absicherung zu naiv. Nun haben wir mal dem Gegner das Spielgerät überlassen und ich glaube, dass hat Auggen überrascht“, so Schröder.

In der Startelf eingeplant war Johannes Wirth, der beim Anpfiff dann aber nicht auf dem Platz stand. „Er hat beim Warmmachen ein Ziehen in der Kniekehle verspürt. Auf dem holprigen Platz wollten wir dann kein Risiko eingehen und Leon Bross hat begonnen“, erklärt Schröder. Auf dem beliebten Portal fussball.de wird Wirth fälschlicherweise in der Startelf geführt. „Ich glaube, die französischen Schiedsrichter hatten gar keinen Zugriff auf fussball.de. Dort sind ja auch keine gelben Karten vermerkt, dabei gab es in dem intensiven Spiel einige“, klärt Schröder auf.

SC Lahr: Leptig; Stopp (78. Zeyer), Gutjahr, Sö. Zehnle, Allgaier (88. Birkle), Bandle, Kalt, Kaufmann (86. Giedemann), Bross, Fries (62. Schumacher), Gießler (57. Naletilic).

Tore: 0:1 Sö. Zehnle (5.), 1:1 Bischoff (40.), 1:2 Fries (41.), 2:2 Ehret (50.), 2:3 Allgaier (65.), 2:4 Allgaier (80.).