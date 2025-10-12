Zwei Führungen der Lahrer wurden in Auggen vom Gegner jeweils wieder egalisiert. Doch dann gelang Pedro Allgaier ein Kunststück, was ihm in 75 Einsätzen zuvor noch nicht geglückt war.
Verbandsliga: FC Auggen - SC Lahr 2:4 (1:2). Pedro Allgaier muss sich beim SC Lahr manchmal was anhören. „Wir ziehen ihn ein bisschen auf. Er hat eine super Schusstechnik, zeigt diese aber zu selten. Da er Polizist ist, heißt es dann schonmal, dass er die guten Schüsse nur dienstlich dort im Training abgibt“, erzählt SCL-Trainer Sascha Schröder.