Beim 36. Narrengericht: Drei Angeklagte stellen sich dem Spott der Kappeler Rhinschnooge

Drei ortsbekannte Gesichter mussten sich beim 36. Kappeler Narrengericht der Rhinschnooge verantworten.
Mit einem närrischem Volk in Nachthemden, Schlafmützen und Strohschuhen gekleidet, ist die 36. Auflage des historischen Narrengerichts in Kappel-Grafenhausen über die Bühne gegangen. Aufgrund von Regen und Sturm allerdings im Inneren des Rathauses und ohne Begleitung durch die Musikkapelle. Bürgermeister Philipp Klotz gab sich ebenso die Ehre wie auch SPD-Bundestagsabgeordneter Johannes Fechner. Andrea Speier hat vertretungsweise die Rolle der Anklage übernommen. Mit zügigem Schritt und die Schelle laut läutend wurden die Angeklagten Yannick Bury (CDU-Bundestagsabgeordneter), Laura Junele-Bellert und ihre Schwester Nathalie Butz dem Narrengericht vorgeführt.