Beihinger Ortsvorsteher: Pagella versteht sich auch als Berater

1 Alessandro Pagella ist neuer Beihinger Ortsvorsteher.­ Foto: Katzmaier

Alessandro Pagella ist seit kurzem der neue Ortsvorsteher im Haiterbacher Teilort Beihingen. Der 51-Jährige, der sich auch in einer Beraterrolle sieht, möchte die Lebensqualität steigern und einen zukunftsfähigen Lebensraum für Familien schaffen.









Alessandro Pagella setzt in Beihingen eine Konstellation fort, die auch in den fünf Jahren seines Vorgängers Eberhard Walz praktiziert wurde: Pagella kommt von außen in den Ortsvorsteherposten. Das heißt, er stand bei den jüngsten Kommunalwahlen auf keiner Liste zur Wahl, ist somit kein reguläres Mitglied mit Stimmrecht. Er wurde aus dem Ortschaftsrat heraus angefragt – und von diesem schließlich gewählt.