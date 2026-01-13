Beihinger Museum baut an: Viehwaage ist neue Sehenswürdigkeit in dieser Saison

Das Heimatmuseum Beihingen ist um eine Sehenswürdigkeit reicher: In einem Anbau wurde eine Viehwaage untergebracht. Gefördert vom Regionalbudget von Leader Heckengäu.
Die Viehwaage, die der Heimat- und Geschichtsverein Beihingen auch bei künftigen Aktionstagen mit dem Wiegen von echten Tiere den Besuchern präsentieren möchte, stammt aus dem Jahr 1922. Sie sei lange im Bereich des Gasthauses Ochsen untergebracht gewesen, erklärt der Vereinsvorsitzende Thomas Burkhardt. Im Jahr 1994 sei sie schließlich in einen gemeindeeigenen Schuppen umgezogen, wo sie bis in die 2000er-Jahre hinein in Gebrauch war.