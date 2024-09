Beihinger Backhausfest: Schlabber und Musik locken viele Besucher an

Schlabber und Musik locken viele Besucher an

24 Stimmung im Festzelt mit der Oktoberfest-Band „Die Lausbuba“ – dabei blieben einige Plätze frei. Foto: Stadler

Mit Livemusik und Köstlichkeiten aus dem Backhaus wurde jetzt wieder das Beihinger Backhausfest als beliebtes „Volksfest im Waldachtal“ gefeiert.









Eingeladen zur „Dirndl- und Lederhos’nparty“ im Festzelt am Samstag und zum stimmungsvollen Nachmittag mit den Nagoldtalmusikanten am Sonntag hatten wie gewohnt der VfR Beihingen und die örtliche Feuerwehrabteilung. Los ging es bei hochsommerlichen Temperaturen mit dem Fassanstich am Samstagnachmittag, letztmals übernahm diesen Part Bürgermeister Andreas Hölzlberger im Beisein vom neugewählten Beihinger Ortsvorsteher Alessandro Pagella sowie Gerd Finger, Vorsitzender des VfR und Benjamin Stöhr, dem Abteilungskommandanten der Feuerwehr Beihingen.