Beigeordnetenwahl in Müllheim: Heimkehr nach Müllheim

Jetzt ist es amtlich: Der frühere Hauptdezernent bei der Müllheimer Stadtverwaltung, Alexander Willi, wird Nachfolger des bisherigen Beigeordneten Günter Danksin. Willi wird sein Amt zum 15. Oktober antreten. Er war in der Funktion des Hauptdezernenten von 2001 bis 2015 tätig. Anschließend wechselte er ins Landratsamt Lörrach, wo er als Finanzdezernent den Kreishaushalt zu verantworten hat. Als Beigeordneter bei der Stadt Müllheim im Markgräflerland wird er wie sein bisheriger Vorgänger als Finanzdezernent den städtischen Haushalt federführend betreuen.

In der Vorauswahl des Gemeinderates in einer nichtöffentlichen Sitzung setzte sich der 55-jährige Alexander Willi gegen mehrere Mitbewerber durch. Er wurde für die offizielle Wahl als einziger Bewerber nominiert. Auch wenn sich Willi als einziger Kandidat dem öffentlichen Votum stellen musste, galten die strengen Regeln der Gemeindeordnung zur Wahl des Beigeordneten, wie Müllheims Hauptdezernent Dominik Fröhlin eingangs erklärte. So müsse die Wahl öffentlich, optional geheim oder per Handzeichen, stattfinden und im Ergebnis die absolute Mehrheit widerspiegeln. Das wären laut Fröhlin mindestens 14 Stimmen von insgesamt 26 Mitgliedern des Gemeinderates. „Tradition in Müllheim hat allerdings eine offene Wahl per Handzeichen“, erinnerte Fröhlin an frühere Beigeordneten-Wahlen.

Das Ergebnis war allerdings deutlich: Der Gemeinderat votierte einstimmig für Alexander Willi. „Wir freuen uns sehr. Alexander Willi ist ein umsichtiger, sachlicher, kompetenter Verwaltungsfachmann, der mit seiner sehr menschlichen, offenen und freundlichen Art überzeugt“, betonte Bürgermeister Martin Löffler und hieß den künftigen Beigeordneten willkommen. Alexander Willi freute sich über das einstimmige Ergebnis und sagte: „Ich danke Ihnen herzlich für diesen Vertrauensbeweis und freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen in der Verwaltung und mit dem Gemeinderat. Es ist für mich wie eine Heimkehr.“

Willi war in Begleitung seiner Ehefrau Silke, mit der er in Wettelbrunn lebt, zur Ratssitzung in Feldberg – die letzte Sitzung vor der Sommerpause findet immer in einem Ortsteil statt – gekommen. Alexander Willi ist Diplom-Verwaltungswirt (FH) und Diplom-Betriebswirt (FH) und blickt auf eine langjährige Karriere im öffentlichen Dienst zurück.