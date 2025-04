1 Ein Alkoholtest ergab 2,8 Promille. Der 28-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. (Symbolfoto) Foto: waranyu – stock.adobe.com

Insgesamt rund 6500 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls, den ein betrunkener Autofahrer am Sonntag in Schwenningen gebaut hat.









Am Sonntagmittag bog ein 28-jähriger Mercedes-Sprinter-Fahrer von der Tuttlinger Straße in die Straße „Im Brotkörble“ in Schwenningen ab. In der Einfahrt der Hausnummer 46 wendete der junge Mann seinen Transporter, touchierte dabei eine Betonmauer und riss in der Folge noch einen Pfosten aus der Verankerung.