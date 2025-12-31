Beide Wachen in der Nacht besetzt: Lahrer Feuerwehr ist an Silvester auf alles vorbereitet

Während die einen in der Neujahrsnacht feiern, halten Lahrer Brandbekämpfer Wache, um im Ernstfall besonders schnell ausrücken zu können.
Auf der Lahrer Feuerwache steigt am Mittwochabend eine kleine Feier, aber es ist keine Silvesterparty wie jede andere. 20 Feuerwehrleute treffen sich gegen 19 Uhr, um gemeinsam das neue Jahr zu begrüßen. Mit Teambuildingspielen vertreiben sie sich die Zeit, bis es ernst wird. Es gibt ein Büffet und Getränke, aber keinen Alkohol. Denn sie müssen einen klaren Kopf haben, wenn’s brennt.