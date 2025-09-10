Beide Serien reißen: Kein Sieger im Topspiel zwischen SV Zimmern und SG Empfingen

Die Siegesserie von Zimmern und Empfingen ist mit dem 1:1 am Mittwoch gerissen. Nach chancenarmer erster Halbzeit ging die SGE in Führung, Daniel Thieringer konterte per Traumtor.
Landesliga: SG Empfingen – SV Zimmern 1:1 (0:0). Welches Team bleibt in der Landesliga weiter ohne Fehl und Tadel? Unter dieser Frage stand das Spitzenspiel am Mittwochabend. Denn mit der SG Empfingen und dem SV Zimmern trafen die einzigen beiden Mannschaften aufeinander, die bislang alle ihre Ligaspiele (Empfingen fünf; Zimmern vier) gewonnen hatten.