Beide Serien reißen: Kein Sieger im Topspiel zwischen SV Zimmern und SG Empfingen

Die Siegesserie von Zimmern und Empfingen ist mit dem 1:1 am Mittwoch gerissen. Nach chancenarmer erster Halbzeit ging die SGE in Führung, Daniel Thieringer konterte per Traumtor.

Landesliga: SG Empfingen – SV Zimmern 1:1 (0:0). Welches Team bleibt in der Landesliga weiter ohne Fehl und Tadel? Unter dieser Frage stand das Spitzenspiel am Mittwochabend. Denn mit der SG Empfingen und dem SV Zimmern trafen die einzigen beiden Mannschaften aufeinander, die bislang alle ihre Ligaspiele (Empfingen fünf; Zimmern vier) gewonnen hatten.

Seit Mittwochabend ist klar: Die Siegesserie beider Teams ist gerissen, gleichzeitig bleiben beide weiterhin ungeschlagen. Vor allem für die Gäste aus Zimmern sicher ein Erfolg: Schon im Vorfeld hatte der SVS die Favoritenrolle den ambitionierten Gastgebern zugeschoben.

Und die begannen direkt mit einer Offensivaktion. Pascal Schoch tauchte auf halblinker Position im Strafraum auf. Seinen Querpass klärte die Hintermannschaft des SV Zimmern in höchster Not und verhinderte damit den Fehlstart in die Partie. Auch nach fünf Minuten war die Defensive der Gäste zur Stelle. Tim Göttler wurde in allerletzter Sekunde gestört, so dass es zu keiner Großchance kam.

Chancenarmer erster Durchgang

Und generell: Strafraumszenen waren in Durchgang eins auf beiden Seiten eher Mangelware. Pascal Schoch war dreimal per Kopf zumindest in der Nähe des gegnerischen Tore – ohne jedoch die ganz große Gefahr zu erzeugen. Ebenso auf der Gegenseite: Ein Schuss aus gut 20 Metern von Gabriel Pavic war jedoch kein Problem für Empfingens Schlussmann Kevin Fritz.

Ansonsten spielte sich viel zwischen den Strafräumen ab. Beide Teams waren auf Kompaktheit und Sicherheit bedacht, keiner wollte in dem Topspiel den ersten Fehler machen und dadurch in Rückstand geraten. Wenn es dann einmal hätte gefährlich werden können, fehlte auf beiden Seiten die Genauigkeit.

Göttler legt vor, Thieringer trifft traumhaft zum 1:1

Auch nach der Pause gab es zunächst wenig Torgefahr – bis zur 61. Minute. Schoch leitete im Strafraum weiter auf Noah Scheurenbrand. Dessen Querpass musste Göttler nur noch zum 1:0 für Empfingen einschieben. Zehn Minuten später schlug die Stunde von Daniel Thieringer: 35 Meter vor dem Tor kam er an den Ball und traf per Traumtor von dort in den Winkel zum 1:1-Ausgleich.

Es war gleichzeitig auch der Entstand in einem Topspiel, in dem keine der Mannschaften ins allerletzte Risiko gehen wollte. Sowohl der SV Zimmern als auch die SG Empfingen bleiben damit in der Liga ungeschlagen. Die Hausherren verteidigten mit dem Punkt am Mittwochabend zudem die Tabellenführung in der Landesliga, sind nun aber punktgleich mit dem SV Nehren.

Die Statistik

SG Empfingen: Fritz – Ramic, Scheurenbrand, Schlüssler, Schoch, Bozicevic, Stüber, Kress, Schlecht, Erdem, Göttler.

SV Zimmern: Fast – Hillmaier, Mutapcic, J. Thieringer, D. Thieringer, Tkach, Pavic, Tamer, Schrankenmüller, Benz, Reisert.

Tore: 1:0 Göttler (61.), 1:1 Daniel Thieringer (71.).