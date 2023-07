Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden: Rund 9000 Euro Sachschaden sind bei einem Zusammenstoß in Rottweil entstanden. Auch die Feuerwehr griff noch ein.

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt rund 9000 Euro Schaden ist es am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr auf der Kreuzung der Bundesstraße 14 und der Kreisstraße 5545 in Rottweil gekommen. Der 64-jährige Fahrer eines VW Touran bog nach Angaben der Polizei von der K 5545 nach links auf die B 14 in Richtung Aixheim ab. Dabei stieß er mit einem auf der B 14 von links kommenden Transporter zusammen, den ein 38-Jähriger lenkte. Beide Fahrer blieben unverletzt. Die Feuerwehr Rottweil-Neufra, die mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe auf der Straße. Abschlepper kümmerten sich um die nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereiten Wagen.