Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag gegen 14.45 Uhr im Schönenbacher Untertal. Die beiden beteiligten Fahrer wurden schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 14.45 Uhr im Schönenbacher Untertal kurz vor der Gemarkungsgrenze und gerade noch im 70 Stundenkilometerbereich.

Ein Fahrer mit einem Mercedes B Klasse war von Vöhrenbach Richtung Furtwangen unterwegs. Dabei kam er aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Opel Meriva zusammen, der Richtung Vöhrenbach unterwegs war. Beide Fahrer wurden schwer verletzt.

In Fahrzeug eingeklemmt

Der Fahrer des Mercedes B Klasse wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Deshalb war die Feuerwehr Furtwangen, verstärkt durch die Abteilung Schönenbach, mit 40 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Mit Schere und Spreizer musste das Unfallopfer aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Der Fahrer des Mercedes B Klasse (das Fahrzeug links), der aus seinem Fahrzeug von der Feuerwehr mit Schere und Spreizer befreit werden musste, wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht. Foto: Stefan Heimpel

Im Einsatz waren dann neben der Polizei auch der Rettungshubschrauber, der Notarzt aus Furtwangen sowie drei Rettungswagen aus Furtwangen, St. Georgen und Donaueschingen. Der Fahrer des Opel wurde mit dem Rettungswagen in die Klinik gebracht, der aus seinem Fahrzeug befreite Fahrer des Mercedes wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. An den total beschädigten Autos, um die sich Abschleppdienste kümmern, entstand laut Polizei ein Schaden von insgesamt rund 12 000 Euro. Während des Einsatzes und auch anschließend zur Unfallaufnahme war die Landstraße zwischen der Abzweigung Rohrbach und dem Ortseingang Vöhrenbach komplett gesperrt.