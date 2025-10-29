Bei Wind und Dauerregen: Rottweiler Sportler läuft 100 Kilometer in unter zwölf Stunden

Regen, Kälte und 3500 Höhenmeter: Beim Burgbernheim Ultra-Trail kämpfte sich der 21-jährige Savio Röckle aus Rottweil über die Ziellinie – und bewies dabei mentale Stärke.
Elf Stunden, 57 Minuten und 44 Sekunden – so lange kämpfte sich der Rottweiler Ultraläufer Savio Röckle beim Burgbernheim Ultra-Trail über 100 Kilometer und rund 3500 Höhenmeter. Und als wäre das nicht schon hart genug, waren auch die Bedingungen alles andere als ideal. Röckle und die anderen Teilnehmer kämpften sich bei Temperaturen zwischen vier und neun Grad durch Dauerregen und Wind.