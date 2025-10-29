Bei Wind und Dauerregen: Rottweiler Sportler läuft 100 Kilometer in unter zwölf Stunden

Regen, Kälte und 3500 Höhenmeter: Beim Burgbernheim Ultra-Trail kämpfte sich der 21-jährige Savio Röckle aus Rottweil über die Ziellinie – und bewies dabei mentale Stärke.

Elf Stunden, 57 Minuten und 44 Sekunden – so lange kämpfte sich der Rottweiler Ultraläufer Savio Röckle beim Burgbernheim Ultra-Trail über 100 Kilometer und rund 3500 Höhenmeter. Und als wäre das nicht schon hart genug, waren auch die Bedingungen alles andere als ideal. Röckle und die anderen Teilnehmer kämpften sich bei Temperaturen zwischen vier und neun Grad durch Dauerregen und Wind.

Das Ziel des Rottweilers war klar: die 100 Kilometer unter zwölf Stunden zu schaffen. Am Ende gelang es ihm – knapp, aber verdient. Damit landete Röckle zudem in der Gesamtwertung aller Teilnehmer auf dem siebten Platz.

Schon allein das klingt besonders. Noch schwieriger wird das Erreichen der 100-Kilometer-Marke durch das spezielle Format des Rennens. Denn die Strecke war eine zehn Kilometer lange Runde mit jeweils 350 Höhenmetern, die insgesamt zehnmal zu absolvieren war. Eine weitere Besonderheit: Für jede Runde standen nur zwei Stunden Zeit zur Verfügung. Wer nicht rechtzeitig zurück im Startbereich war, schied aus. Los ging es bereits um 4 Uhr morgens – da noch mit frischen Beinen.

Das änderte sich logischerweise im Verlauf des Rennens bei Röckle und seinen Leidensgenossen. „Ab Runde sieben wurde es zum reinen Kampf“, sagt Röckle. „Da ging es nicht mehr nur um Ausdauer, sondern um Willenskraft.“ Davon bewies der 21-Jährige am Ende einiges, als er knapp zwölf Stunden später ins Ziel kam.

Ein halbes Jahr lang hatte sich der 21-Jährige auf den Ultra-Lauf vorbereitet – mit hunderten Trainingskilometern, gezieltem Krafttraining und einem Wechsel aus intensiven Belastungs- und Erholungswochen. „Ich wollte zeigen, dass im menschlichen Körper deutlich mehr steckt, als wir alle denken. Wenn du jeden Tag antrittst, kannst du etwas Großes erreichen“, erklärt er seine Beweggründe.

Nach dem Ultra-Lauf geht’s nun zur Hyrox Pro Series.

Und auch in Zukunft will der Rottweiler besondere sportliche Herausforderungen annehmen. Nach seiner erfolgreichen Ultra-Premiere richtet Röckle den Blick bereits auf die nächste Etappe: die Hyrox Pro Series 2026. Der internationale Fitness- und Ausdauerwettkampf gilt als einer der am schnellsten wachsenden Sportmärkte weltweit.

„Der Ultra war mein Beweis, dass mentale Stärke alles verändern kann. Jetzt beginnt der Aufbau Richtung Hyrox.“ Seine Vorbereitung darauf dokumentiert der Rottweiler Sportler ab November auf Social Media. Einblicke in Training, Regeneration und kommende Wettkämpfe gibt Röckle auf Instagram unter @savio.rckle.