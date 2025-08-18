Bei Weltstars an der Seitenlinie: Ein „besonderes Highlight“ und Koulibalys Unmut

Kalidou Koulibaly absolvierte in seiner Karriere 236 Spiele in der italienischen Serie A für den SSC Neapel, 23 Partien in der Premier League für den FC Chelsea, 33 Champions- und 48 Europa-League-Begegnungen sowie 83 Länderspiele für den Senegal. Wie oft er sich bei diesen Auftritten nach einem Vorstoß in die gegnerische Hälfte auf dem rechten Flügel beim Linienrichter über ein vermeintliches Foul beschwerte, ist nicht überliefert. Aber genau das tat der 34-Jährige am vergangenen Donnerstagabend in der Balinger Bizerba-Arena – bei Justin Volz von der TG Schömberg.

Gleich zweimal dabei

Der 21-Jährige war bei beiden Spielen des saudischen Rekordmeisters Al-Hilal in Balingen – einmal gegen die TSG und einmal gegen den Drittligisten Waldhof Mannheim – an der Seitenlinie im Einsatz. „Ich habe mich natürlich sehr über die beiden Ansetzungen gefreut“, erzählt Volz. Die Weltstars aus der Wüste als Assistent hautnah zu erleben, sei für ihn ein „ganz besonderes Highlight“ gewesen.

Besonders anspruchsvoll

Ein ganz besonderes Highlight bedeutete gleichzeitig aber auch eine ganz besondere Herausforderung: „Vor allem die Abseitsbeurteilung war bei beiden Spielen anspruchsvoller, als ich es bislang gewohnt war. Das Timing zwischen Ballabgabe und Loslaufen des Angreifers war perfekt“, schildert Volz seine Eindrücke an der Seitenlinie. Und war es auch eine Herausforderung, sich bei all der Klasse auf dem Platz sowie bei dem Trubel auf den Zuschauerrängen auf das Spielgeschehen zu fokussieren? „Überhaupt nicht“, stellt der 21-Jährige klar. „Natürlich nimmt man seine Umgebung wahr, aber die Aufmerksamkeit bleibt bei dem Spiel. Alles andere muss man ausblenden.“

Höflichkeit, Zurückhaltung und Konzentration

Ebenso professionell wie Volz und seine Kollegen im Schiedsrichtergespann präsentierte sich der saudische Top-Klub in seinem Umgang mit den Unparteiischen: „Die Mischung aus Höflichkeit, Zurückhaltung und absoluter Konzentration hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen“, resümiert der junge Schömberger. Vor allem die Interaktion mit Al-Hilal-Chefcoach Simone Inzaghi war sehr angenehm, berichtet der 21-Jährige: „Er war bei der Begrüßung schon freundlich und respektvoll – und das hat sich auch während des Spiels und beim Abschied nicht geändert.“

Seit dieser Saison in der Verbandsliga

Nun wird Justin Volz versuchen, die Eindrücke aus den beiden Spielen von Al-Hilal für seine Laufbahn zu nutzen. 2017 – im Alter von 13 Jahren – absolvierte er bei der Schiedsrichtergruppe Zollern-Balingen, in deren Ausschuss er sich inzwischen engagiert, die Ausbildung zum Unparteiischen. Seitdem ist er begeistert – und zunehmend erfolgreich – an der Pfeife im Einsatz. 2023 stieg er in die Landes- und in diesem Jahr in die Verbandsliga auf. Außerdem ist er als Assistent bis zur Regionalliga aktiv und leitet Partien der U19 DFB-Nachwuchsliga. Egal, wie hoch hinaus es für den 21-Jährigen noch geht oder wie groß die Herausforderungen sind – die Leidenschaft für das Schiedsrichterwesen wird ihn weiter begleiten: „Mich fasziniert einfach alles. Die Anreise mit meinem Gespann, die Vorbereitung und die Kommunikation mit den unterschiedlichsten Charakteren auf und neben dem Platz.“ Für diese Leidenschaft nimmt man auch gerne mal einen bösen Blick und ein paar Worte des Unmuts von Kalidou Koulibaly auf sich.