Bei Weltstars an der Seitenlinie: Ein „besonderes Highlight“ und Koulibalys Unmut

Der 21-jährige Justin Volz war bei beiden Gastspielen der saudischen Star-Truppe Al-Hilal in der Bizerba-Arena als Linienrichter im Einsatz.
Kalidou Koulibaly absolvierte in seiner Karriere 236 Spiele in der italienischen Serie A für den SSC Neapel, 23 Partien in der Premier League für den FC Chelsea, 33 Champions- und 48 Europa-League-Begegnungen sowie 83 Länderspiele für den Senegal. Wie oft er sich bei diesen Auftritten nach einem Vorstoß in die gegnerische Hälfte auf dem rechten Flügel beim Linienrichter über ein vermeintliches Foul beschwerte, ist nicht überliefert. Aber genau das tat der 34-Jährige am vergangenen Donnerstagabend in der Balinger Bizerba-Arena – bei Justin Volz von der TG Schömberg.