1 Die Familie war in dem Gebiet des Bergs Rochers-de-Naye unterwegs. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Pond5 Images/IMAGO/xdanielgbuenox

Bei einer Wanderung in der Schweiz sind eine Niederländerin und ihre beiden erwachsenen Kinder in den Tod gestürzt. Die Familie war am Donnerstag vermisst gemeldet worden.









Eine Niederländerin und ihre beiden erwachsenen Kinder sind bei einer Wanderung in der Schweiz in den Tod gestürzt. Die 57-Jährige sowie ihre Tochter (25) und der Sohn (22) waren am Donnerstag vermisst gemeldet worden.