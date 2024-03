1 Seit Herbst vergangenen Jahres steht ein Lebensmittel-Automat in der Volksbank-Hauptgeschäftsstelle. Foto: Weisser

Für den neuen Verkaufsautomaten, der in der Rottweiler Volksbank-Hauptgeschäftsstelle in der Hochbrücktorstraße aufgestellt wurde, gibt es nicht nur Lob.









„Wir bieten mehr als Geld und Zinsen“ – so lautete mal ein Werbeslogan der genossenschaftlich organisierten Volksbanken. Diesen Leitspruch beherzigt die Rottweiler Volksbank seit Ende des letzten Jahres in besonderer Weise. In der Hauptgeschäftsstelle steht ein mit Lebensmittel bestückter Verkaufsautomat – so wie man sie derzeit immer öfters sieht.