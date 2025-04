Bei Vöhringen im Graben gelandet: 82-jähriger Autofahrer verirrt sich auf Feldweg neben A 81

2 Der Audi des 82-Jährigen wurde letztlich von der Feuerwehr aus dem Graben (unten links) gezogen. Foto: Heidepriem

Ein hochbetagter Autofahrer aus dem Kreis Esslingen hat sich am Sonntag auf einen Feldweg bei Vöhringen verirrt. Die Fahrt endete im Graben und mit einem Feuerwehreinsatz.









Rettungsdienst, Polizei und Feuerwehr sind gegen 20.30 Uhr an den Acker nahe der A 81 und Sulzer Straße alarmiert worden. Ein Unbeteiligter hatte den Unfall gemeldet - der hochbetagte Fahrer selbst hatte wohl kein Mobiltelefon. Seitens der Einsatzkräfte war man also von einer möglicherweise im Auto eingeklemmten Person ausgegangen und rückte erst mit fünf Feuerwehrfahrzeugen an.