Bei vielen Hocks wurde gefeiert: Maibäume rund um Friesenheim stehen

1 Der Maibaum in Friesenheim steht nun, er trägt das Wappen aller Ortsteile. Foto: Bohnert-Seidel

Rund um Friesenheim wurde der Mai vielfältig begrüßt. Viele Vereine zeichneten sich durch einen Hock oder beim Maibaumstellen aus.









Vieles gerät aus der Mode, die Wanderung am 1. Mai jedoch nicht. Viele Gruppen haben sich in Friesenheim auf den Weg gemacht und steuerten vor allem die vielen Versorgungsstationen der Vereine an. In der Gemeinschaft macht das Wandern eben doppelt so viel Spaß. Ziemlich viele, es scheint als werden es jährlich mehr, steigen mittlerweile aber auch von den Wanderstiefeln auf den Fahrradsattel um, um ans Ziel zu gelangen.