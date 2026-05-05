Bei VfB-Spiel in Großaspach: Toiletten in Fußballstadion von Essen-Fans komplett verwüstet

Es ist ein Bild der Verwüstung: Nach einem Drittliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart II und Rot-Weiss-Essen, das in Großaspach ausgetragen wurde, sind die Stadiontoiletten zerstört.

Am Rande der Drittliga-Partie VfB Stuttgart II gegen Rot-Weiss Essen ist es am Samstag zu unschönen Szenen gekommen. Die Toiletten der WIRmachenDRUCK Arena in Aspach (Rems-Murr-Kreis), die hauptsächlich von der SG Sonnenhof Großaspach genutzt wird, aber auch für Drittligabegegnungen der zweiten Mannschaft des VfB als Kulisse dient, wurde von offenbar von Gäste-Fans komplett verwüstet.

Clubs und Stadionbetreiber schweigen Weder die SG Sonnenhof Großaspach, noch der VfB, noch die Betreibergesellschaft des Stadions wollten sich auf Nachfragen unserer Redaktion deutlich äußern. Ja, man habe Kenntnis von dem Vorfall, hieß es zwar unisono. Aber ob Strafanzeige erstattet werde? Andere Konsequenzen daraus gezogen würden? Das wollte niemand sagen. Lediglich, dass man die Kosten für die Reparaturen Rot-Weiss Essen in Rechnung stellen will, blitzte in den Gesprächen durch.

In sozialen Medien schlägt der Vorfall indes Wellen. Ein Tiktok-Clip der deutschen Sängerin Saskia Leppin zeigt die Szenen der Verwüstung. „Sowas geht gar nicht“, heißt es in dem kurzen Video. „Sowas hat mit Fankultur nichts mehr zu tun“, sagt Leppin.

In der Kommentarspalte wird sowohl gefordert, dass Rot-Weiss Essen für den Schaden aufkommen soll, als auch der VfB – ein Großaspach-Fan spricht von „unserem schönen Stadion“ und ist offenbar nicht ganz glücklich darüber, dass es nach Nutzung eines anderen Vereins so aussieht.