Bei Verstoß bis zu 500 Euro Strafe: Was müssen Anwohner in Wildberg im Herbst beachten?

Die Stadt Wildberg regelt in einer Verordnung den Umgang mit Laub im Herbst. Wann und wo Kehren Plicht ist und welche Strafen drohen, wenn die Blätter liegen bleiben.
Die goldene Jahreszeit Herbst bringt mit der Färbung der Blätter auch eine Häufung von Laubbergen mit sich. Für viele Kinder sind sie ein willkommener Spielplatz, um sich zwischen den bunten Blättern zu verstecken – für viele andere Bewohner stellt die Beseitigung der Laubhaufen dagegen ein lästiges Ärgernis dar. Denn neben Bußgeldern muss im Falle eines Unfalls der Grundstückseigentümer oder Mieter hohe Kosten tragen. Doch müssen die Blätter überhaupt offiziell entfernt werden?