1 Giovanni Zarrella als Hotelportier bei „Verstehen Sie Spaß?“. Foto: ARD/Verstehen Sie Spaß

„Verstehen Sie Spaß?“ hat eine neue Moderatorin: Bei der Premiere von Barbara Schöneberger kam es gleich zu Beginn zu einer Panne. Und später war auch ein Mann aus Hechingen dabei.















Samstagabend-Shows ohne von bzw. mit Giovanni Zarrella sind mittlerweile selten geworden. Entweder ist der 44-Jährige als Gastgeber der „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF zu sehen. Als beliebter Talkgast. Oder wie diesmal bei „Verstehen Sie Spaß?“ als Lockvogel in einem Einspieler.

Verstehen Sie Spaß: Giovanni Zarrella als Lockvogel in einem Hotel

Giovanni Zarrella fungierte als Portier in einem Hotel. Statt Giovanni hieß er diesmal „Salvatore“ und bediente aus Spaß gängige Vorurteile über Italiener, sprach einfach so „wie mein Vater in der Pizzeria“. Den Gästen machte er charmant besondere Angebote, um seine Haushaltskasse aufzubessern. Die Zimmer bot Salvatore zu einem Bruchteil des Preises an, sofern er die Kohle bar auf die Hand bekommt.

Jana Ina kontrolliert Zarrella als Empfangschefin

Auch diverse Luxusuhren versuchte er den Hotelgästen anzudrehen. „Ist halt Italiener, das gehört zu seiner Mentalität“, erklärte einer der betroffenen Gäste. Als ein Uhrenhändler Salvatore selbst eine 40.000-Euro-Uhr zeigt, sie aber nicht gegen eine Nacht in der Präsidenten-Suite eintauschen will, ist das Chaos an der Rezeption komplett. Gut, dass die Empfangschefin, gespielt von Giovanni Zarrellas Ehefrau Jana Ina, alles unter Kontrolle hatte…

Apropos Jana Ina: Die 45-Jährige war auch als Studiogast bei „Verstehen Sie Spaß?“. Auf dem Sofa plauderte sie mit Barbara Schöneberger über ihre Beziehung zu Giovanni Zarrella. Es war fast schon anrührend, wie sie von ihrer Liebe zum Mann aus Hechingen berichtete.

Jana Inas Liebeserklärung an Giovanni Zarrella

Die Brasilianerin geriet regelrecht ins Schwärmen und machte eine Liebeserklärung nach der anderen: „Wie ein guter Wein“, sei ihr Mann. Er werde immer hübscher, hätte zudem den „George-Clooney-Faktor“. Jana Ina selbst werde mit zunehmender Dauer „immer verliebter“.

Seit 17 Jahren sind Jana Ina und Giovanni Zarrella bereits verheiratet. „Orchideenhochzeit“, wie Barbara Schöneberger – wohl gut vorbereitet – feststellte. Und obwohl Schöneberger deplatziert meinte, dass 17 Jahre doch genug seien, nahm Jana Ina den Fauxpas mit Humor. Vermutlich auch die richtige Reaktion. Die Show heißt ja „Verstehen Sie Spaß?“…