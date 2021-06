1 Das Vorstandsteam der Judo-Abteilung (von links): Bernd Majer, Günter Schäfer, Alina Mayer, Rainer Springer, Claudia Rewes, Sabine Kautz und Walter Buck. Foto: Privat

Bei der Judoabteilung der TSG Balingen ist nun eine Ära zu Ende gegangen. Nach 18 Jahren hat Günter Schäfer die Leitung der Sparte abgegeben.

Balingen - Schäfer habe bei seinem langjährigen Wirken "viel Herzblut und Engagement" bewiesen, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Unzählige Veranstaltungen habe er organisiert und sei auch als Kindertrainer aktiv gewesen. Zudem habe sich Schäfer stark in den Austausch mit der Balinger Partnerstadt Royan und dem dortigen Judoverein eingebracht – besonders in Erinnerung bleibe dabei, wie er im Jahr 2005 mit zusammen mit einer Gruppe nach Royan geradelt sei. Sportlich nahm Schäfer noch mit über 60 Jahren an Kata-Meisterschaften teil und legte die Prüfung zum 1. Dan, dem schwarzen Gürtel, ab. Seine Vereinskameraden dankten ihm für sein Wirken und seine besonnene Art – all das habe die Abteilung zusammengehalten.

Schäfer erhielt von seinen Vereinskameraden Geschenke und wurde zum Ehrenmitglied der Judoabteilung ernannt. Vom württembergischen Judoverband erhielt er die silberne Ehrennadel für sein besonderes Engagement um den Judosport.

Zum neuen Leiter der Abteilung wählten die Judokas den langjährigen Trainer und bisherigen Schriftführer Rainer Springer. Stellvertreter ist Bernd Majer, Kassenchefin Claudia Rewes, Schriftführerin Alina Mayer. Die Kasse prüfen Sabine Kautz und Walter Buck. Alle blickten mit Zuversicht auf die nächste Zeit: Seit dieser Woche ist mit Coronatest das Training in der Halle wieder möglich.

Trotz Corona haben die Balinger Judokas für 2020 einige Erfolg vorzuweisen: Robert Maier sicherte sich mit guten Leistungen weiterhin den Platz im württembergischen U18-Kader. Björn Triebener legte die Prüfung zum 6. Dan beim deutschen Dan Kollegium ab und ist damit der erste Träger des weiß-roten Gürtels der Balinger. Bernd Majer wurde für seine 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Und die Ligamannschaft bekam die Sportlermedaille in Bronze der Stadt Balingen verliehen. Erfreulicherweise stieg die Mitgliederzahl 2020 durch den neuen Bonsai-Kurs für Vier- bis Siebenjährige sogar leicht an.

Die Balinger planen derzeit einen weiteren Austausch, dazu stehen sie in Kontakt mit einem Verein aus Russland.

n Judo-Interessierte können montags und mittwochs um 18 Uhr (Kinder und Jugendliche) sowie um 20 Uhr (Erwachsene) zu einem kostenlosen Probetraining in der Balinger Realschulhalle vorbeischauen.