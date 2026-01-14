Bei Verabschiedung des Haushalts: Schuttertals Bürgermeister Matthias Litterst richtet Appell an Bund und Land

Der Gemeinderat hat den Haushalt für 2026 beschlossen. Litterst nutzte diese Gelegenheit, um im Gremium für eine gerechtere Ausstattung der Kommunen zu plädieren.
Jede Kommune und im Besonderen eine Gemeinde wie Schuttertal benötigt laut Bürgermeister Matthias Litterst „eine von Grund auf auskömmliche Finanzausstattung“. Daher warb er im Gremium dafür, dass „Bundes- und Landespolitik hier klar in die Pflicht zu nehmen“ seien. „Denn bei allen Krisen in unserem Land und in der Welt sind es nach wie vor die Gemeinden, die funktionieren: als Orte, an denen sich Menschen für das Gemeinwohl engagieren, füreinander einstehen und in denen starke soziale Strukturen eine hohe Lebensqualität ermöglichen.“ Die kleineren Gemeinden im ländlichen Raum seien es, in denen vieles noch mehr in Ordnung sei als anderswo – „weil Gemeinschaft als Kitt wirkt, wenn äußere Umstände schwieriger werden“.