Bei Unfall an der Wirbelsäule verletzt: Lahrer Rennfahrer Max Dilger kämpft um seine Gesundheit

Dilger war bei einem Rennen der französischen Speedway-Liga in Morizes am 12. Oktober schwer gestürzt. Die Krankenakte liest sich erschreckend, der Lahrer zog sich Brüche eines Fußes und einer Hand sowie einen Rippenbruch zu. Am schwersten wiegen die Frakturen der Brustwirbel, die zu einer Schädigung des Rückenmarks führten.

Nach der Erstversorgung auf der Rennstrecke wurde der 35-Jährige in Bordeaux einer Notoperation unterzogen, bei der die gebrochenen Brustwirbel versteift und wieder Platz für den Spinalkanal geschaffen wurde. Der befindet sich im Inneren der Wirbelsäule, hier verlaufen wie in einem Rohr geschützt die Nerven. Nach einer Woche im Krankenhaus in Frankreich wurde Dilger nach Markgröningen verlegt, wo er am 25. Oktober zum zweiten Mal an der Brustwirbelsäule operiert wurde, um sie zu stabilisieren.

Der Lahrer hat sich aus der Klinik an seine Fans gewendet

Dilger steht eine schwierige Zeit bevor, bei der es darum geht, geduldig Verbesserungen seines Gesundheitszustandes zu erzielen. Aus der Klinik heraus schickte er auf Instagram diese Botschaft an seine Fans: „Bei einem Sturz im Finale habe ich mich leider schwerwiegend an der Wirbelsäule verletzt. Es wird ein sehr langer Weg werden mit ungewissem Ausgang. Ich werde aber alles Mögliche dafür tun, um wieder auf die Beine zu kommen! Vielen Dank für eure Nachrichten und Genesungswünsche!“

In einem Telefon-Interview mit dem Fachmagazin Speedwayweek sagte Dilger, dass er das Bett nicht verlassen könne. Seit er in Markgröningen sei, bekomme er Physiotherapie. Er merke bei den Übungen kleine Verbesserungen. Es werde aber ein langer Weg. „Viel hat mit der inneren Einstellung zu tun, ich muss daran glauben und es wollen. Aber das fällt in der Situation immer mal leichter oder schwerer“, sagte Dilger. „Es besteht Hoffnung, dass seine tragische Situation nicht für immer so bleibt“, heißt es im Artikel des Online-Magazins.

Auch der Deutsche Motorsport-Verband (DMV) schreibt auf seiner Internetseite, dass es Hoffnung für Dilger gebe, verbunden mit den besten Wünschen. „Nun muss Max Dilger sein längstes Rennen bestreiten. Der DMV, das Präsidium und alle Mitglieder wünschen dem Badener eine baldige, vollständige Genesung!“, heißt es dort.

Dilger hat bisher ein Leben für den Rennsport geführt, seit seiner Kindheit ist er leidenschaftlich im Speedway- und Bahnsport aktiv. Als er fünf Jahre alt war, begann seine Karriere in den Schülerklassen. Dort machte er auf sich aufmerksam und legte den Grundstein für den Aufstieg bereits mit 14 Jahren in die Speedway-Liga. „Seit Jahren arbeite ich mit Ehrgeiz an meiner Karriere und an meinen sportlichen Zielen. Höhen und Tiefen prägen eine Rennsaison, aber ich verfolge meine Träume weiter“, hat er auf seiner Homepage über sich selbst geschrieben – vor seinem Unfall.

Der Lahrer fährt seit seiner Kindheit Rennen und hat große Erfolg erzielt

Während seiner fast 30-jährigen Laufbahn als Bahnfahrer hat der Sulzer beachtliche Erfolge erzielt: Er wurde Speedway-Paar-Europameister und Deutscher Langbahnmeister. Im September gewann er mit der deutschen Nationalmannschaft die Langbahn-Team-Weltmeisterschaft – auf der Sandbahn in Morizes, auf der er im Oktober dann seinen folgenschweren Unfall hatte. Dilger wurde auch schon als DMV-Motorradsportler des Jahres ausgezeichnet.

Zur Karriere des Sulzers gehörten auch schon immer Verletzungen. Nach einem Rennen im Juni 2022 in Polen kam er zum Beispiel mit gebrochener Hüfte und ausgekugeltem Oberschenkel ins Krankenhaus, wo zunächst der Oberschenkel eingerenkt wurde. So schwer wie nun in Frankreich hatte es ihn aber noch nie erwischt. Deshalb geht es für ihn jetzt in erster Linie auch nicht um die Fortsetzung seiner Karriere, sondern darum, wieder gehen zu können.

Ein Begleiter seiner Laufbahn ist sein enger Freund und Mechaniker Sebastian Schwahl aus Offenburg, der eine Spendenkampagne für Dilger organisiert hat. In dem Aufruf heißt es: „Max und ich haben unzählige Stunden in der Werkstatt, auf dem Rennplatz aber auch abseits des Renngeschehens miteinander verbracht. Doch vor einigen Wochen hat sich das Leben von Max schlagartig verändert. Im letzten Rennen in der Saison am 12. Oktober 2024 stürzte er leider schwer.“ Seitdem kämpfe er im Krankenhaus um seine Genesung und stehe vor einem langen Weg der Rehabilitation.

„Er braucht intensive Therapien, um wieder eine Chance auf etwas Normalität zurückzugewinnen. Der Weg ist hart, aber wenn jemand den Willen hat, das zu schaffen, dann ist es Max“, schreibt Schwahl über seinen Freund. „Trotzdem wird er es alleine nicht bewältigen können und dafür braucht er unsere Hilfe!“ Deshalb bitte er um Unterstützung.

„Jeder Betrag, ob klein oder groß, ermöglicht ihm die beste Versorgung und bringt ihn so einen Schritt näher an sein Ziel, wieder ein möglichst eigenständiges Leben zu führen. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass er sich wieder auf die Beine kämpft und die Dinge tun kann, die ihm so viel bedeuten. Lasst uns Max zeigen, dass er diesen Weg nicht alleine gehen muss.“ Jeder Spende helfe ihm dabei, seine Freiheit und Unabhängigkeit wiederzugewinnen, betont Schwahl abschließend.

So kann man helfen

Sebastian Schwahl hat auf Gofundme, einer Online-Spendenplattform, eine Spendenaktion für Max Dilger gestartet, zu finden unter www.gofundme.com/f/reha-maxdilger. Bis Freitagmittag hatten 280 Menschen mehr als 17 000 Euro gespendet.