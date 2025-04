Street-Food-Fiesta in Schramberg ist gestartet

1 Noch bis Sonntag können um das Schramberger Rathaus Spezialitäten aus aller Welt genossen werden. Foto: Niklas Ortmann

Gyros, Tacos, Flammkuchen und vieles mehr: Spezialitäten aus aller Welt können die Besucher des Schramberger Street-Food-Festival noch bis Sonntag genießen.









Link kopiert



Bei Frühlingswetter und traumhaften Temperaturen ist am Freitagabend rund um das Rathaus die Schramberger Street-Food-Fiesta gestartet, die in einem Verkaufssonntag sowie einem Biathlon-Event am Sonntag gipfelt.