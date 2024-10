Bei Stuttgart: Fußgänger von Auto erfasst: Mutter und zwei Kinder tot

1 Eine Mutter und ihre zwei kleinen Söhne starben noch an der Unfallstelle. Foto: -/SDMG/dpa

Eine Fußgängerin und ihre kleinen Söhne werden in Esslingen bei Stuttgart von einem Auto erfasst, alle drei sterben noch am Unfallort. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.









Link kopiert



Esslingen am Neckar - Eine Fußgängerin und ihre zwei Söhne im Alter von sechs und drei Jahren sind in Esslingen am Neckar von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Ein 54 Jahre alter Autofahrer sei am Nachmittag aus ungeklärter Ursache mit seinem Auto ins Schleudern geraten und von der Fahrbahn auf den Gehweg abgekommen, teilte die Polizei am Abend mit.