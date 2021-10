So groß ist das Problem mit geklauten Leitpfosten

1 Auf der Wiese am Stammheimer Ortsrand hat jemand einen Leitpfosten "entsorgt". Foto: Klormann

Leitpfosten erfüllen eine wichtige Aufgabe. Doch immer wieder werden sie beschädigt oder gestohlen. Ärgerlich – denn das kostet den Steuerzahler Geld und kann den Verkehr gefährden. Ist das auch im Raum Calw ein Problem? Wir haben nachgefragt.















Calw-Stammheim. Verloren, einsam liegt er auf einer Wiese am Rande von Stammheim, nahe des Radweges in Richtung Althengstett: ein Leitpfosten, von manchen Menschen umgangssprachlich auch Pinguin genannt. Die nächste Straße, von der er stammen könnte, ist Hunderte Meter entfernt. Wie also kam der Pfosten auf die Wiese? Eine Vermutung drängt sich auf: Sachbeschädigung. Und es handelt sich nicht um einen Einzelfall. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema.