Bei Spiel des SC Lahr: Zahlreiche Fußballfans kassieren Knöllchen

Mit einer bösen Überraschung endete für viele Zuschauer der Stadionbesuch beim SC Lahr – sie fanden später einen Strafzettel wegen Falschparkens an ihrem Auto vor.
Die Anhänger des SC Lahr hatten Grund zur Freude, ihre Mannschaft hatte am Freitagabend 3:0 gewonnen. Dagegen dürfte den Gästefans aus Niederschopfheim die klare Niederlage ihres Teams so gar nicht geschmeckt haben. Vereint waren aber wohl beide Fanlager nach dem Abpfiff im Ärger über die Knöllchen, die sie an ihren Autos unter dem Scheibenwischer entdeckten, ausgestellt vom Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Lahr.