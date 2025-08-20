Bei Spiel des SC Lahr: Zahlreiche Fußballfans kassieren Knöllchen

Mit einer bösen Überraschung endete für viele Zuschauer der Stadionbesuch beim SC Lahr – sie fanden später einen Strafzettel wegen Falschparkens an ihrem Auto vor.

Die Anhänger des SC Lahr hatten Grund zur Freude, ihre Mannschaft hatte am Freitagabend 3:0 gewonnen. Dagegen dürfte den Gästefans aus Niederschopfheim die klare Niederlage ihres Teams so gar nicht geschmeckt haben. Vereint waren aber wohl beide Fanlager nach dem Abpfiff im Ärger über die Knöllchen, die sie an ihren Autos unter dem Scheibenwischer entdeckten, ausgestellt vom Kommunalen Ordnungsdienst der Stadt Lahr.

Wie viele Besucher der Partie im Volksbank-Lahr-Stadion an der Dammenmühle genau davon betroffen waren, ist nicht klar. Laut einer Leserin, die unsere Redaktion darauf aufmerksam machte, hätten Zuschauer „reihenweise“ Strafzettel kassiert. Auf Nachfrage hat die Stadt bestätigt, „dass während des Fußballspiels am Freitagabend Verwarnungen ausgesprochen wurden“.

Die Stadt rechtfertigt ihr Vorgehen

Unsere Redaktion bat die Verwaltung um eine Stellungnahme, woraufhin die das Vorgehen des KOD verteidigt hat: Auf Wunsch des gastgebenden SC Lahr habe man vor dem Spiel eine verkehrsrechtliche Anordnung erlassen, eine Einbahnregelung ausgewiesen sowie mobile Halteverbotszeichen aufgestellt. „Es wurden Verwarnungen für das Abstellen von Fahrzeugen in den geltenden mobilen Halteverbotsbereichen ausgesprochen“, betont die Stadt.

Frank Müller, Vorsitzender des SC Lahr, ist die Sache mit den Strafzetteln natürlich zu Ohren gekommen, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. Dabei bestätigt er, dass der Verein die Stadt um die verkehrsrechtlichen Maßnahmen gebeten hatte. Das handhabe man immer so vor Partien, bei denen mit zahlreichen Fans gerechnet werde – so wie am Freitag, als es im ersten Spiel der Verbandsliga gegen den Lokalrivalen SV Niederschopfheim ging. Die Erwartungen an eine große Kulisse hätten sich auch bestätigt – es kamen 1000 Zuschauer, freute sich Müller.

Um diesem Andrang Herr zu werden, hatte die Stadt in der Straße Unterer Dammen, die zum Stadion und daran vorbeiführt, ab der Anlage des Hockeyclubs eine Einbahnregelung erlassen – ab dort war Fahren nur noch Richtung Sulz erlaubt. Außerdem richtete die Kommune Halteverbotszonen auf der abschüssigen Rasenfläche direkt vor dem Stadioneingang sowie auf einem Teilstück der Straße Unterer Dammen ein, auf dem es keinen Gehweg gibt.

Der Kommunale Ordnungsdienst konnte kein Auge zudrücken, sagt die Stadt

Trotzdem standen dort am Freitagabend zahlreiche Autos wie an der Perlenschnur aufgereiht. Auch die Grünfläche vor dem Stadioneingang war zugeparkt – für die Fahrer dieser Autos setzte es die Strafzettel zu je 20 Euro.

Warum brauchte es die temporären Halteverbote überhaupt? Die Zufahrt zum Stadion müsse für Krankenwagen, Polizei und Feuerwehr frei bleiben, „die Sicherheit der Spieler und Zuschauer hat für uns Vorrang“, erklärt Müller. Deshalb werde der Verein auch künftig vor „großen“ Spielen die Stadt um verkehrsrechtliche Maßnahmen ersuchen.

Für die betroffenen Zuschauer waren die Strafzettel trotzdem ärgerlich. Wäre es für den KOD deshalb nicht möglich gewesen, ein (oder zwei) Augen zuzudrücken und sie ohne Verwarnung davonkommen zu lassen? Nein, erwidert die Stadt: „Im Sinne der Gleichbehandlung und mit Blick darauf, dass die Verkehrsregelung explizit für die sichere und ungehinderte Anfahrbarkeit der Veranstaltung so angeordnet wurde, konnte der Kommunale Ordnungsdienst von der Ausstellung der Verwarnungen nicht absehen.“ Die Fahrer hätte wissen müssen, was sie da tun, als sie im Halteverbot parkten, so darf man diesen zusätzlichen Hinweis der Stadt verstehen: Es sei ohnehin „verboten, Fahrzeuge auf Grünflächen oder in zu engen Straßenbereichen abzustellen“.

Wo darf man parken?

Wo sollen motorisierte Zuschauer des SC Lahr ihre Autos künftig parken? Jedenfalls nicht dort, wo mobile Halteverbotsschilder es untersagen, so darf man die Stadt und Müller verstehen. Der Vorsitzende des SC Lahr weist im Gespräch mit unserer Redaktion darauf hin, dass zum Beispiel auch die Fläche vor der Anlage des Hockeyclubs sowie die Parkplätze vor der Tennishalle zur Verfügung stehen, sofern sie frei sind. „Das sind keine Privatparkplätze“, so Müller.