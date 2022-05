Neuer Lotto-Millionär in der Ortenau

1 Die Teilnahme am Spiel 77 brachte einem Kehler 1,8 Millionen Euro. Foto: Claus M. Morgenstern

Ein Tipper aus Kehl hat beim Spiel 77 am Samstag den Jackpot geknackt. Sein Preis: 1,87 Millionen Euro.















Link kopiert

Kehl - Auf dem Spielschein des Kehlers war die Ziffernfolge 6770522 vermerkt, teilt Lotto Baden-Württemberg mit. Diese stimmte exakt mit der am Samstagabend ermittelten Gewinnzahl in der Zusatzlotterie Spiel 77 überein. Der Tipper aus der Ortenau darf sich jetzt über genau 1 877 777 Euro freuen – komplett steuerfrei und auf einen Schlag ausbezahlt, heißt es in der Mitteilung.

Wer hinter dem Glückspilz steckt, sei der Lotto-Gesellschaft bereits bekannt. Der Tipper habe seinen Spielschein mit Kundenkarte abgegeben. Sein Gewinn werde ihm in den nächsten Tagen automatisch überwiesen. Den letzten Großgewinn im Ortenaukreis hatte es erst vergangenen Monat gegeben: Ein Glückspilz aus dem Raum Offenburg knackte ebenfalls den Spiel 77-Jackpot und gewann 677 777 Euro.

Glücksspiel kann süchtig machen. Infos und Hilfe unter www.bzga.de.