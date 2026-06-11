Bei Schulausflug in Oberbayern: Verletzte nach Busunfall nicht mehr in akuter Lebensgefahr

Nach einem tragischen Busunfall in Oberbayern gilt es zu klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Dafür werden auch die Fahrzeuge untersucht.
Hebertshausen - Nach einem verheerenden Zusammenstoß zweier Busse in Oberbayern ist nach Polizeiangaben keiner der Verletzten mehr in akuter Lebensgefahr. Die Unfallstelle sei geräumt, die beteiligten Busse würden nun von einem Gutachter untersucht. Dabei gehe es etwa darum zu klären, ob technische Probleme zu dem Unfall geführt haben könnten, erklärte ein Polizeisprecher. Zugleich sei ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben worden, um den Unfallablauf nachzuvollziehen.