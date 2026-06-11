Bei Schulausflug in Oberbayern: Verletzte nach Busunfall nicht mehr in akuter Lebensgefahr

Nach einem tragischen Busunfall in Oberbayern gilt es zu klären, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Dafür werden auch die Fahrzeuge untersucht.

Hebertshausen - Nach einem verheerenden Zusammenstoß zweier Busse in Oberbayern ist nach Polizeiangaben keiner der Verletzten mehr in akuter Lebensgefahr. Die Unfallstelle sei geräumt, die beteiligten Busse würden nun von einem Gutachter untersucht. Dabei gehe es etwa darum zu klären, ob technische Probleme zu dem Unfall geführt haben könnten, erklärte ein Polizeisprecher. Zugleich sei ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben worden, um den Unfallablauf nachzuvollziehen.

Am Mittwochmittag waren in einer Kurve bei Hebertshausen im Landkreis Dachau ein mit Kindern besetzter Reisebus und ein entgegenkommender Linienbus ohne Fahrgäste zusammengeprallt. Ein Zweitklässler starb. Eine Lehrerin und zwei weitere Kinder wurden schwer verletzt, zwei weitere Kinder erlitten mittelschwere Verletzungen. 26 weitere Mädchen und Jungen und die beiden Busfahrer seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Dank den Helfern

Die Unfallursache ist unklar. Freiwillige Schnelltests der Fahrer hatten ergeben, dass beide nicht alkoholisiert gewesen sind, wie der Dachauer Landrat Stefan Löwl (CSU) sagte.

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) schrieb auf der Plattform X: "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer und wir beten für die Genesung der Verletzten." Er danke den Rettungskräften und der Polizei, die schnell geholfen hätten. "Das ist alles andere als selbstverständlich. Danke auch allen Ärzten und Pflegekräften in den Krankenhäusern, die jetzt ihr Bestes geben."