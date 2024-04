Am Sonntag war in der Innenstadt viel Betrieb. Das Sommerwetter und die Attraktionen lockten zahlreiche Passanten zum Calwer Frühling.

Am Sonntag blühte die Calwer Innenstadt so richtig auf. Von 11 bis 18 Uhr fand der Traditionelle Calwer Frühling statt.

Auf dem Marktplatz drehte sich alles um das Thema Mobilität. Der Verein Altblech präsentierte Oldtimer, zu sehen waren außerdem Motorräder des Motorrad Veteranen Club, Hot Rods Black Forest, Unimogs, Schlepper, Wohnmobile, und vieles mehr. Auf dem unteren Ledereck vor dem Calwer Kaufland gab es regen Betrieb auf dem Bungee-Trampolin. am Oberen Marktplatz verkauften Familien Spielsachen auf dem Kinderflohmarkt. Auch auf dem Antik- und Trödelmarkt in der Markt- und Badstraße wurde emsig gestöbert. Von 12 bis 17 Uhr konnte außerdem auch in den Geschäften der Innenstadt geshoppt werden. Bei all dem Trubel sorgten zahlreiche Stände, so wie die ansässigen Gastronomen für Stärkung.

Im Freisitz genießen

Erstmal in den Freisitz und bei einem Café neue Kraft tanken, das dachten sich irgendwann auch die Co-Vorsitzenden des Calwer Gewerbevereins Nicolai Stotz und Jürgen Ott sowie die Calwer Citymanagerin Johanna Klug – und trafen sich zum Gespräch mit unserer Redaktion. Seit den frühen Morgenstunden seien sie auf den Beinen, um die Standbetreiber einzuweisen, Fragen zu beantworten und um sicherzustellen, dass alles Rund läuft – und das tut es, erzählen sie.

Termine überschneiden sich

Dabei sind parallel gleich zwei weitere Events dieser Art in der Region: der Nagolder Frühling und der Schömberger Aktionstag. Anders als in diesem Jahr gab es in den letzten Jahren keine Terminüberschneidung. Ott betont an dieser Stelle, dass das Calwer Format als erstes angemeldet und mit den anderen Städten kommuniziert wurde. Ein weiteres Wort verliert er dazu nicht. Er und Stotz haben gute Laune, denn trotz der Überschneidung sei der diesjährige der „am besten besuchte Calwer Frühling seit Corona“, so Stotz. Ott ergänzt, dass Schätzungsweise um die 6000 bis 8000 Menschen in der Innenstadt unterwegs seien.

Dass die Planung gut gelungen zeige sich immer daran, wenn sowohl die Foodtrucks als auch die lokale Gastronomie gut besucht seien. „Auch in den Geschäften war viel los“, weiß Stotz zu berichten. Apropos Planung, diese hatte Johanna Klug im Blick. Oder wie Ott es ausdrückt: „Wir überlegen, sie macht was draus“.

Klug winkt ab und sagt, nach all den Jahren „muss das Konzept ja nicht neu erfunden werden“. Viele, die einen Stand machen möchten, meldeten sich außerdem von ganz alleine bei ihr. Dennoch freue sie sich, dass es auch einige neue Anbieter gebe in diesem Jahr. Auch das Outdoor-Thema auf dem Markt gefalle er sehr. Doch besonders freue sie sich, dass sie viele Besucher auf den reich dekorierten Frühlingsbrunnen positiv angesprochen hätten. Dieser sei seit Ostern ein beliebter Selfie-Hintergrund. Ott wiederum freue sich, dass der Motorrad Veteranen Club mit seinen „tollen Modellen und coolen Typen“, dabei ist. Und Stotz? Ihm gefalle am besten „das Frühlingswetter“.