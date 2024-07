Am Samstagnachmittag ist es auf der Landstraße bei Schenkenzell zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 25.000 Euro entstanden ist.

Eine 43-jährige Fahrerin eines Audi war laut Angaben der Polizei auf der Landstraße in der Nähe von Schenkenzell in Richtung Alpirsbach unterwegs und bog gegen 14.30 Uhr auf der Strecke nach links auf eine dortige Grundstückseinfahrt ab.

Hierbei kam es wohl zum Zusammenstoß mit dem Opel eines einem 55 Jahre alten Mannes, der auf der Landstraße in die gleiche Richtung fuhr und den vor ihm befindlichen Audi überholte. Beide Autofahrer bleiben bei dem Unfall unverletzt.

Lesen Sie auch

Der nicht mehr fahrbereite Audi, an dem ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro entstand, musste abgeschleppt werden. Am Opel entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.