Ein Auffahrunfall auf der Klosterwegbrücke hat am Freitagabend für eine Vollsperrung der A8 in Fahrtrichtung Stuttgart gesorgt. Ein 37-jähriger Autofahrer wurde dabei verletzt. Was bekannt ist.

Ein 37 Jahre alter Seat-Fahrer ist bei einem schweren Unfall auf der A8 bei Remchingen im Enzkreis verletzt worden. Die Autobahn musste für eine halbe Stunde in Fahrtrichtung Stuttgart voll gesperrt werden.

Wie die Polizei berichtet, war ein 18 Jahre alter Seat-Fahrer gegen 20.15 Uhr auf der A8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart unterwegs, als er auf der Klosterwegbrücke aus bislang unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, gegen eine Betongleitwand krachte und auf der linken Spur zum Stillstand kam. Der 18-Jährige und seine beiden Mitfahrer verließen das Auto und brachten sich in Sicherheit. Kurze Zeit später kam der 37-Jährige ebenfalls in einem Seat herangefahren und erkannte die Unfallsituation wohl zu spät. Er krachte mit seinem Fahrzeug in das Auto des 18-Jährigen.

Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Seat des 37-Jährigen und blieb auf der rechten Spur stehen. Der 37-Jährige zog sich dabei Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 30.000 Euro. Die Autobahn war bis 20.45 Uhr voll gesperrt, danach gab die Polizei einen Seitenstreifen für den Verkehr frei. Die Bergungsarbeiten dauerten noch etwa eine Stunde an, sodass die A8 gegen 22 Uhr wieder freigegeben werden konnte.