Mann flippt aus – üble Beleidigungen gegen Polizisten in Balingen

1 Die Polizei sprach in Balingen einen Platzverweis aus. Foto: dpa/Marijan Murat

Beim Public Viewing in Balingen hat ein 19-Jähriger mehrere Polizisten beleidigt.









Beim Public Viewing nahe der Plaza in Balingen ist ein junger Mann am Freitagabend ausfällig geworden – so heftig, dass die Polizei erst gar keine Begriffe nennt.