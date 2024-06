Neue Schmiererei am sanierten Pavillon in Calw

1 Kryptische Zeichen verschandeln den Pavillon. Foto: Stadt Calw

Keine Woche dauerte es, bis es zur Sachbeschädigung am frisch restaurierten Bauwerk kommt. Die Stadt möchte die Vandalen nun ausfindig machen.









Nahezu an jedem Torbogen prangen kryptische Zeichen. Urheber der sogenannten Tags wollen damit zeigen. „Wir waren hier“. Ebenso „hier“ am Pavillon waren – bis vor eine Woche vor der Sachbeschädigung – Handwerker zugange und sanierten das geschichtsträchtige Bauwerk am Nagoldufer, das vermutlich Anfang des 18. Jahrhunderts errichtet wurde. 12 000 Euro investierte die Stadt Calw in Bearbeitung, Reinigung und Malerarbeiten.