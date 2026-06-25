Bei Playmobil wird geheiratet: So verkauft sich die Schwarzwald Marie mit ihrem Gatten

Neben der Schwarzwald Marie gibt es nun auch ein Schwarzwaldpaar: Kann das neue Playmobil-Duo an den bisherigen Erfolg in der Region anknüpfen – das zeigt der Verkaufsstart.

Verliebt, verlobt, verheiratet: Das gilt inzwischen auch für die Playmobil-Figur Schwarzwald Marie mit ihrem typischen roten Bollenhut: Passend zum Ehegelöbnis gibt es sie nun auch mit schwarzem Hut – dem traditionellen Zeichen verheirateter Frauen – und ihrem frisch angetrauten Ehemann Hannes in verschiedenen Touristik-Infos der Region zu kaufen. Wie der erste Verkaufstag lief – wir haben nachgefragt.

Die erste Auflage der Schwarzwald Marie war mit 77.000 Exemplaren überraschend schnell vergriffen. Weniger überraschend fielen dagegen die langen Schlangen zum Start der zweiten Serie aus: 150.000 Figuren gingen erneut rasend schnell über die Verkaufstheken. Doch kann auch die neue Ausgabe der Kultfigur mit Ehegatten an den bisherigen Erfolg anknüpfen?

Mit 30.000 Sets macht die erste Auflage des Playmobil-Schwarzwaldpaares den Auftakt: Sie ist seit Dienstag bei der Playmobil-Ausstellung „Schwarzwald Marie auf Weltreise – Diorama Artist Oliver Schaffer“ in der Eislaufhalle in Baiersbronn für 7,99 Euro pro Set erhältlich, so eine Pressemitteilung der Baiersbronn Touristik.

Damit Schwarzwald-Fans nicht ausschließlich nach Baiersbronn pilgern müssen, ist das frisch vermählte Playmobil-Paar auch an weiteren Verkaufsstellen in der Region erhältlich. Angesichts der Begeisterungswelle um die ledige Version der kleinen Schwarzwald Marie könnte die Verfügbarkeit allerdings nur von kurzer Dauer sein.

Im Laufe des Tages ausverkauft

Eine Schlange von etwa 30 Personen habe bereits morgens um 9 Uhr vor der Touristinformation in Baiersbronn am Rosenplatz gewartet, um sich das Schwarzwald-Paar zu sichern, berichtet Heiko Klumpp, PR-Leiter von Baiersbronn. Bereits am Tag zuvor, zum offiziellen Verkaufsstart bei der Playmobil-Ausstellung, sei das Set schon sehr gut angekommen.

Ähnlich sieht es in Schiltach aus: Dort gebe es in der Tourist-Information nur noch 40 Stück zu kaufen, verrät ein Mitarbeiter – und das nur bis zum Mittag. Er rechne damit, dass sie im Laufe des Tages bereits ausverkauft seien.

Auch in Wolfach wurden innerhalb weniger Stunden 200 Sets verkauft. Allerdings sei der Ansturm nicht so schlimm wie bei der Schwarzwald Marie selbst gewesen, meint ein Angestellter. Doch auch er geht davon aus, dass die kleinen Figuren in der Tourist-Information Wolfach nur noch bis Ende der Woche verfügbar sein werden.

600 Sets innerhalb von drei Stunden verkauft

In Hausach habe es keine halbe Stunde gedauert und die 100 Stück, die die dortige Tourist-Info geordert habe, seien ausverkauft gewesen. „Wir haben noch 300 nachgeholt“, erzählt eine Mitarbeiterin, und auch davon seien einige Stunden später weitere 100 verkauft gewesen.

Unsere Nachfragen ergeben, dass in Haslach innerhalb von drei Stunden 600 Sets verkauft wurden, und auch in Hornberg waren es 300 Stück. In Gutach gingen im selben Zeitraum 90 Exemplare über den Ladentisch und im Nationalparkzentrum Ruhestein ebenfalls um die 100 Stück. Alle Verkaufsstellen sind sich einig: In den kommenden Tagen werden auch bei ihnen das Schwarzwaldpaar ausverkauft sein.

Kunden reizen ihr Kontingent aus

Besonders da die begehrten Playmobil-Sets auch telefonisch reserviert werden, erzählt eine Mitarbeiterin des Infozentrums Kaltenbronn. „Wir bekommen ununterbrochen Anrufe“, sagt sie. Zudem reize jeder Kunde das Kontingent von vier Sets pro Person aus.

Ähnliches gibt es aus der Tourist-Information im Nationalparkzentrum Ruhestein zu berichten, denn auch hier seien immer gleich die maximalen vier Exemplare mitgenommen worden, meint eine Angestellte. 100 Ehepärchen seien bis zum Mittag verkauft worden, aber mit dem wirklichen „Run“ auf das Schwarzwald-Set rechne sie erst am Abend.

Glück könnte man allerdings in der kommenden Woche noch im Baiersbronn-Wanderinformationszentrum haben, denn hier seien bislang erst 50 Pärchen verkauft worden, erzählt ein Mitarbeiter, 550 seien noch zu haben.

Verkaufsstellen vom Playmobil-Schwarzwaldpaar

Tourist-Informationen der Baiersbronn Touristik haben das Schwarzwaldpaar am Baiersbronn Rosenplatz, Baiersbronn Wanderinformationszentrum, Mitteltal, Klosterreichenbach und Schönmünzach im Sortiment. Auch im Murgtal gibt es das Set zu kaufen, im Unimog-Museum Gaggenau, Gaggenau, Weisenbach und dem Infozentrum Kaltenbronn. Zudem gibt es das Pärchen in der Eislaufhalle Baiersbronn, der Tourist-Information der Nationalparkregion Schwarzwald im Nationalparkzentrum Ruhestein und den Tourist-Informationen im Kinzigtal in Wolfach, Schiltach, Hausach, Haslach, Schramberg, Gutach, Hornberg, Lauterbach und Hofstetten.