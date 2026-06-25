Bei Playmobil wird geheiratet: So verkauft sich die Schwarzwald Marie mit ihrem Gatten

Neben der Schwarzwald Marie gibt es nun auch ein Schwarzwaldpaar: Kann das neue Playmobil-Duo an den bisherigen Erfolg in der Region anknüpfen – das zeigt der Verkaufsstart.
Verliebt, verlobt, verheiratet: Das gilt inzwischen auch für die Playmobil-Figur Schwarzwald Marie mit ihrem typischen roten Bollenhut: Passend zum Ehegelöbnis gibt es sie nun auch mit schwarzem Hut – dem traditionellen Zeichen verheirateter Frauen – und ihrem frisch angetrauten Ehemann Hannes in verschiedenen Touristik-Infos der Region zu kaufen. Wie der erste Verkaufstag lief – wir haben nachgefragt.