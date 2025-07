Bei Platanenallee in Offenburg: Auto nach Unfall überschlagen – Vier Menschen leicht verletzt

1 Der Unfall bei der Platanenallee forderte vier Leichtverletzte.(Symbolfoto) Foto: Roessler Ein überschlagenes Auto, vier Leichtverletzte und etwa 30.000 Euro Schaden sind die Bilanz einer Vorfahrtsmissachtung an der Kreuzung der Platanenallee zum Südring.







Eine 67 Jahre alte Hyundai-Fahrerin befuhr am Mittwochnachmittag die Platanenallee in Richtung Messe. Weil an der Kreuzung die dortige Ampel ausgefallen war und Gelblicht aufblinkte, war die Vorfahrt durch die dort befindlichen Verkehrsschilder geregelt. Als die 67-Jährige gegen 15.15 Uhr in den Kreuzungsbereich einfuhr, prallte sie mit dem VW einer 63-Jährigen zusammen, die den Südring von Ortenberg kommend befuhr.