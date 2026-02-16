Nach dem Paarlauf-Kurzprogramm lagen Minerva Hase und Nikita Volodin noch in Führung. Doch in der Kür können sie dem Druck nicht ganz standhalten - es reicht aber für eine Medaille.
Minerva Hase und Nikita Volodin haben in einem spannenden Paarlauf-Wettbewerb bei den Olympischen Winterspielen in Italien die Bronzemedaille gewonnen. Die Eiskunstlauf-Europameister von 2025 zeigten allerdings Schwächen in der Kür und vergaben so die Chance auf Gold. Nach dem Kurzprogramm hatten die deutschen Meister noch geführt.