Bei einem Zusammenstoß auf der L415 am Sonntagabend wurden drei Frauen leicht verletzt. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt rund 35.000 Euro.

Drei Verletzte und insgesamt 35 000 Euro Blechschaden sind die Folgen des Unfalls, der sich am Sonntagabend gegen 21 Uhr auf der Landesstraße 415 zwischen Oberndorf und Bochingen ereignet hat. Die 18-jährige Fahrerin eines Renault Twingo war auf der L 415 von Oberndorf herkommend in Richtung Boll unterwegs. In einer 180-Grad-Kurve geriet die junge Frau nach Angaben der Polizei auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Mercedes eines 55-Jährigen zusammen, der aus Richtung Boll kam. Durch die Wucht des Aufpralls brachen an beiden Wagen die Vorderachsen, und die Airbags wurden ausgelöst.

Die 18-jährige Autofahrerin, ihre Beifahrerin sowie eine 27 Jahre alte Beifahrerin im Mercedes verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen brachten die Frauen in eine Klinik. Abschleppunternehmen transportierten die stark beschädigten Autos ab. Die Polizei schätzt den am Renault entstandenen Schaden auf etwa 20 000 Euro und die Schadenshöhe am Mercedes auf ungefähr 15 000 Euro.