1 Polizei und Feuerwehr stehen am Bad Windsheimer Bahnhof. Foto: dpa/Zahn

Bei einem Autokauf kommt es zum Streit. Die Polizei wird gerufen. Ein Mann richtet eine Pistole auf die Beamten – die ebenfalls zur Waffe greifen.









Am Bahnhof von Bad Windsheim in Mittelfranken westlich von Nürnberg ist ein Mann am frühen Freitagabend durch einen oder mehrere Schüsse aus einer Polizeiwaffe schwer verletzt worden. Er habe die Beamten mit einer Pistole bedroht, daraufhin hätten die Beamten geschossen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei sei gegen 17.15 Uhr zum Bahnhof gerufen worden, weil es dort im Zusammenhang mit einem Autoverkauf zu einem Streit und offensichtlich auch zu Handgreiflichkeiten gekommen war.