Bei NS-Dokuzentrum: Größerer Polizeieinsatz in Münchner Innenstadt

Größerer Polizeieinsatz in Münchner Innenstadt

1 Die Polizei war mit zahlreichen Kräften im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

In der Nähe des NS-Dokuzentrums in München läuft ein größerer Polizeieinsatz. Die Beamten bitten, den Bereich zu meiden.









Link kopiert



München - Zahlreiche Polizisten sind in der Münchner Innenstadt in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des Israelischen Generalkonsulats im Einsatz. Die Polizei rief dazu auf, den Bereich großräumig zu meiden. Betroffen sei der Bereich der Briennerstraße und Karolinenplatz. Dort seien Verkehrssperren errichtet worden. Meldungen über Schüsse in sozialen Netzwerken konnte eine Polizeisprecherin zunächst nicht bestätigen.