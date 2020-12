Bei Neonazis beliebte Marke? CDU-Politiker trägt Pullover von Thor Steinar

Der Verfassungsschutz Brandenburg schreibt dazu: "Die Marke ›Thor Steinar‹ ist bei Rechtsextremisten beliebt. Das Tragen der Marke diene als identitätsstiftendes Erkennungszeichen unter Rechtsextremisten." Kleidungsstücke der Marke "Thor Steinar" würden als szenetypisches Abgrenzungs- und Erkennungsmerkmal in rechtsextremen Kreisen gelten und seien somit geeignet, die rechtsextreme Gesinnung nach außen kundzutun, heißt es weiter.

CDU distanziert sich

Der Bezirksvorsitzende der CDU Südbaden, Andreas Schwab, und der Kreisvorsitzende der CDU Schwarzwald-Baar, Thorsten Frei MdB, bewerten den Vorgang wie folgt: "Die CDU distanziert sich von jeder Form des Rechtsextremismus in schärfster Form. Wenn durch das Tragen eines missverständlichen Kleidungsstücks durch Gemeinderat Vincent Merz in der jüngsten Sitzung des Dauchinger Gemeinderats ein falscher Eindruck entstanden sein sollte, bedauern wir das sehr." Die getragene Modemarke und ihr Emblem würden nach den ihnen vorliegenden Informationen nicht gegen geltendes Recht verstoßen. "Nichtsdestotrotz ist klar, dass in der politischen Debatte auch jeder falsche Anschein vermieden werden muss. Dessen ist sich auch die CDU in Dauchingen bewusst. Die Gemeinderatsfraktion wird sich daher dieses Themas annehmen", teilten die Vorsitzenden mit.

Mathias Schleicher, Vorsitzender des Ortsverbandes der CDU, antwortete auf Anfrage wie folgt: "Mit Verwunderung nehme ich zur Kenntnis, dass Sie in der gestrigen Gemeinderatssitzung durch das Tragen eines Pullis von Gemeinderat Merz eine politische Botschaft erkannt haben wollen. Schon gar nicht kann ich erkennen, welches Verhalten von Herrn Merz in besonderem Maße ›demonstrativ‹ gewesen sein soll. Ich kann ihnen versichern, dass mein Fraktionskollege weder rechtsradikale noch völkisch nationalistische Neigungen an den Tag legt. Ansonsten wäre er auf gar keinen Fall auf der Kandidatenliste der CDU Dauchingen aufgestellt und nominiert worden. Ich werde dennoch innerhalb der Fraktion anregen, den Vorgang aufzugreifen und zu besprechen."

Bürgermeister Torben Dorn als Sitzungsleiter antwortete bis Redaktionsschluss nicht auf die redaktionelle Anfrage.

Vincent Merz selbst möchte nichts zu dem Vorgang sagen. Auf Anfrage antwortete er lediglich: "Kein Kommentar". Er wolle sich absolut nicht dazu äußern, auch nicht, woher er den Pullover habe und ob er sich dessen Bedeutung bewusst sei.