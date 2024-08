Bei Mössingen: Ins Heck gekracht – Verkehrsbehinderungen auf B27

Auf der B 27 zwischen Mössingen und Bodelshausen hat es am Montagmorgen gekracht. Auch Pendler aus dem Zollernalbkreis bekamen die Verkehrsbehinderungen zu spüren.

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Unfall geführt, der sich am Montagvormittag auf der B 27 zwischen Bad Sebastiansweiler und Bodelshausen ereignet hat. Ein 62-Jähriger war laut Polizei gegen 10 Uhr mit seinem Fiat Ducato auf der B 27 in Richtung Bodelshausen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 56-Jährige im zweispurigen Streckenabschnitt mit ihrem VW Caddy verkehrsbedingt bremsen musste. Er reagierte zu spät und weil er zudem den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hatte, krachte er mit Wucht ins Heck der Vorausfahrenden.

VW-Fahrerin leicht verletzt

Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, erlitt die VW-Fahrerin nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an dem fahrbereiten Fiat wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Der Sachschaden an dem VW auf etwa 15 000 Euro. Der Caddy musste in der Folge abgeschleppt werden.