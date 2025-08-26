Bei minus 38 Grad: Das erlebte ein Steinacher auf Motorradtour in Kanada

Bei minus 38 Grad durch Kanada düsen, die Maschinen trotz eisiger Kälte am Laufen und sich selbst am Leben halten: Dieses Abenteuer hat Martin Brucker auf sich genommen.
Martin Brucker ist ein Weltenbummler. Nachdem der heute 57-Jährige 9,5 Jahre als Entwicklungshelfer in Äthiopien gearbeitet hat, unternahm er auf seinem Motorrad eine sechsjährige Weltreise. Über seine Reise und die dazugehörigen Abenteuer hat Brucker den Kinzigtälern bei mehreren Vorträgen berichtet. Doch auch danach ist er immer wieder losgefahren, immer dann, wenn er gerade nicht seiner Arbeit als Schreiner nachgegangen ist. Vergangenes Jahr war er in Tunesien. „Ich versuche, im Jahr so zwei Monate auf Tour zu sein“, fasst Brucker zusammen.