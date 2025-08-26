Bei minus 38 Grad: Das erlebte ein Steinacher auf Motorradtour in Kanada

Bei minus 38 Grad durch Kanada düsen, die Maschinen trotz eisiger Kälte am Laufen und sich selbst am Leben halten: Dieses Abenteuer hat Martin Brucker auf sich genommen.

Martin Brucker ist ein Weltenbummler. Nachdem der heute 57-Jährige 9,5 Jahre als Entwicklungshelfer in Äthiopien gearbeitet hat, unternahm er auf seinem Motorrad eine sechsjährige Weltreise. Über seine Reise und die dazugehörigen Abenteuer hat Brucker den Kinzigtälern bei mehreren Vorträgen berichtet. Doch auch danach ist er immer wieder losgefahren, immer dann, wenn er gerade nicht seiner Arbeit als Schreiner nachgegangen ist. Vergangenes Jahr war er in Tunesien. „Ich versuche, im Jahr so zwei Monate auf Tour zu sein“, fasst Brucker zusammen.

Sein jüngstes Abenteuer war aber ein ganz besonderes, das ihn im Januar diesen Jahres nach Kanada geführt hat. Genauer gesagt sind er und ein Freund zum „Arctic Circle“ über den Dempster Highway gefahren (siehe Info) – und das im Winter bei bis zu minus 38 Grad. Dass sie die Tour ausgerechnet im Winter auf sich nahmen, hatte einen einfachen Grund: Brucker hatte bei seiner Weltreise seinen Freund Alex in Seattle kennengelernt. Dieser ist Motorradmechaniker und ist bei Weltreisenden auf dem Motorrad recht bekannt. „Er ist sozusagen der Anfahrtspunkt für alle, die etwas benötigen“, fasst Brucker zusammen.

Wegen Corona war der letzte Abschnitt gesperrt

Auch er musste bei seinem Motorrad etwas reparieren lassen und im Gespräch mit Alex berichtete dieser ihm, dass er schon immer mal ins Yukon fahren wollte. Da er sein Hauptgeschäft aber im Sommer hatte, kam das nur im Winter in Frage und er fand einfach niemanden, der mit ihm bei Eiseskälte das Abenteuer auf sich nehmen wollte. „Ich war dann leichtsinnig und habe zugesagt“, berichtet Brucker lachend.

2022 machten sie eine „Probetour“, die sie bis nach Dawson City führte. Dann schlug Corona zu; der letzte Abschnitt wurde gesperrt. Es sollte drei Jahre dauern bis Brucker und sein Freund wieder die Gelegenheit fanden, auf Tour zu gehen und auch den letzten Streckenteil abzufahren. Doch als terminlich alles passte, gab es neue Schwierigkeiten: Die Firma, die Bruckers Motorrad verschiffen sollte, übernahm keine Aufträge mehr von Privatpersonen. Doch sie hatten Glück. Alex, der mittlerweile in Kanada lebte, kam in seinem Geschäft mit einem BMW-Sales-Manager ins Gespräch. Der schaffte es, dass BMW zu Werbezwecken sich bereit erklärte, zwei BMW GS 900er-Maschinen für die Tour bereit zu stellen. Und die Firma Touratech, die Brucker bei seiner Weltreise gesponsert hatte, willigte ein, die Ausrüstung zu stellen. Am 13. Januar traf Brucker in Kanada ein, zwei Tage später ging es los.

Sechs Wochen lang waren die beiden unterwegs und legten dabei fast 8000 Kilometer zurück. Wie erwartet waren Kälte und Schnee eine große Herausforderung. „Die Hauptrouten werden immer frei gehalten, die Nebenstrecken sind unpassierbar“, berichtet Brucker. Die Reifen der Motorräder mussten mit Spikes winterfest gemacht werden und sie mussten ein spezielles Öl verwenden, das eine Viskosität bei bis zu minus 25 Grad garantierte. „Die größte Herausforderung war es, die Maschinen am Morgen wieder zum Laufen zu bringen“, erzählt Brucker. Um das zu garantieren, wurde die Ölwanne über Nacht mit einem Wärmepad beheizt. Steckdosen dazu fanden sich an den Außenseiten der Hotels. Außerdem bauten die Beiden für die Nacht die Batterien immer aus.

Über Nacht bauten sie die Batterien aus

Aber auch sich selbst warm zu halten, war nicht einfach. „Wir haben uns dabei an der Ausrüstung der Schneemobilfahrer orientiert. Vierlagiger Zwiebellook unter dem Motorradanzug, beheizbare Motorradgriffe, aber auf beheizbare Kleidung wollten wir verzichten, um die Batterien nicht zu belasten“, führt Brucker aus. Nachdem Alex sich an den Fußspitzen allerdings leichte Erfrierungen zuzog, griff zumindest er auf eine beheizte Weste und Handschuhe zurück. Aber auch für Brucker waren die Temperaturen „hart an der Grenze“. „Es war so kalt, dass das Wasser, das wir uns morgens in die Thermoskanne gegossen hatte, mittags schon gefroren war“, versucht er die Temperaturen zu veranschaulichen.

Selbst die Einheimischen, die Kälte gewohnt sind, hielten die beiden Motorradfahrer für „vollkommen verrückt“, erzählt Brucker lachend. Bei Truckern wurden sie in einer Facebook-Gruppe sogar zum Gesprächsthema, wie sie bei einem Besuch in Dawson City erfuhren.

Wasser aus Thermoskanne schon mittags gefroren

Aber auch Brucker konnte einige Gewohnheiten der Ortsansässigen nicht ganz nachvollziehen. „Jedes Getränk enthielt bis zum Anschlag Eiswürfel und die Kinder spielten bei minus 25 Grad im Schnee, um dann kurz reinzukommen, sich ein Eis am Stil zu holen und dann wieder nach draußen zu gehen“, berichtet er kopfschüttelnd. Besonders in Erinnerung sind ihm aber auch Begegnungen mit den Tieren geblieben. „Wir haben Elche, Rentiere, Hirsche und eine Büffelherde gesehen“, zählt Brucker mit leuchtenden Augen auf. Eisbären gebe es in dem Bereich allerdings nicht.

Trotz der Kälte würde er so eine Tour auf jeden Fall wieder machen, betont Brucker. Was sie so besonders gemacht hat, können Kinzigtäler demnächst bei mehreren Mulitvision-Präsentationen erfahren. Eine davon wird er im Oktober bei den Motorradfreunden in Mühlenbach halten. Weitere sollen unter anderem beim Kino Haslach folgen. Ende des Jahres wird Brucker allerdings keine Vorträge halten. Denn da ist er wieder unterwegs.

Der Dempster-Highway

Der Dempster-Highway ist eine kanadische Fernverkehrsstraße, die etwa 40 Kilometer östlich von Dawson City in Yukon am Klondike Highway beginnt und 736 Kilometer später in Inuvik, Northwest Territories, endet. Die Verlängerung, der Inuvik–Tuktoyaktuk Highway, ist eine ganzjährig befahrbare Straße, die noch 138 Kilometer weiter nach Norden bis zur Siedlung Tuktoyaktuk an der kanadischen Nordküste führt. Sie wurde im November 2017 eröffnet.