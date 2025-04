Bei Mahlberg: Junger Autofahrer kracht auf der A5 in die Leitplanke

Mehrere Millionen Euro in Infrastruktur gesteckt Diese Mitarbeiter halten den Europa-Park hinter den Kulissen am Laufen

Eine neue Feuerwache, größere Lagerflächen und eine neue Schneiderei: Der Ruster Park steckte in den vergangenen Monaten mehr als zehn Millionen Euro in die Infrastruktur und gab bei einem Rundgang einen Einblick in die Arbeit hinter den Kulissen.