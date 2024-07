Bei Lörrach: Geisterfahrt: 90-Jähriger wendet auf Autobahn und verliert Führerschein

1 Der 90-Jährige wendete auf der Autobahn und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zurück. (Symbolbild) Foto: dpa/Felix Kästle

Auf einer Autobahn nahe Lörrach fährt ein 90-Jähriger gegen die Fahrtrichtung. Er büßt damit seinen Führerschein ein.









Link kopiert



Wegen Falschfahrens auf der Autobahn hat ein 90-Jähriger seinen Führerschein abgeben müssen. Der Mann war zunächst auf der A861 unterwegs und fuhr am Autobahndreieck Hochrhein auf die A98 in Fahrtrichtung Rheinfelden Ost/Minseln auf, wie die Polizei mitteilte. Kurz vor dem Herrschaftsbucktunnel wendete er und fuhr dann entgegen der Fahrtrichtung wieder zurück in Richtung Rheinfelden.