Bei Kurs in Oberschopfheim: Marie Messerer veranschaulicht die heilende Kraft von Kräutern

Die Fachfrau Maria Messerer brachte den Oberschopfheimer Senioren die Vorteile der Beinwell- und Brennnesselwurzel sowie von Meerrettich näher.
Nur wer sie ausgräbt, wird sie erkennen und die heilende Kraft der Wurzel erfahren. Vom Herbst bis in den Frühling lassen sich Wurzeln von Heilpflanzen ernten. Die Pflanze selbst kommt zur Ruhe und zieht ihre Inhaltsstoffe und ihre Kraft in ihren Wurzelspeicher zurück. Nährstoffe für die Winterruhe warten nur darauf, bis sie wieder in der kommenden Pflanzperiode zur Verfügung stehen, weiß die Kräuterfachfrau Maria Messerer.