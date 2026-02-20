Bei Kurs in Oberschopfheim: Marie Messerer veranschaulicht die heilende Kraft von Kräutern

Nur wer sie ausgräbt, wird sie erkennen und die heilende Kraft der Wurzel erfahren. Vom Herbst bis in den Frühling lassen sich Wurzeln von Heilpflanzen ernten. Die Pflanze selbst kommt zur Ruhe und zieht ihre Inhaltsstoffe und ihre Kraft in ihren Wurzelspeicher zurück. Nährstoffe für die Winterruhe warten nur darauf, bis sie wieder in der kommenden Pflanzperiode zur Verfügung stehen, weiß die Kräuterfachfrau Maria Messerer.

Für die Senioren in Oberschopfheim bietet sie immer gern einen lehrreichen Nachmittag an. Wenn sie mit ihren Kräutern im Frühjahr oder Sommer und im Winter mit ihren Wurzeln kommt, lässt sich an den guten Gaben auch riechen, schmecken und fühlen. Maria Messerer kennt sich aus und weiß um die Heilkraft der Pflanzen.

Die Oberschopfheimerin lebt mit den Heilpflanzen und bespickt ihre Erzählungen immer wieder mit neuen Erkenntnissen, mit Geschichten, einfachen Rezepten und Hilfestellungen. Ein starkes Mittel sei der Meerrettich.

Die Beinwellwurzel wird zu einer Salbe verarbeitet

Oberhalb kommt er mit einem dicken und breiten Blatt daher. Frisch angewendet wirkt die Pflanze schleimlösend bei Erkältung.

Ein leichtes Rezept praktizierte sie umgehend. Meerrettich wird gerieben und zwei Esslöffel davon auf ein Tuch gegeben. Dieses wird als Päckchen so gefaltet, dass sich dieses wie ein Fließ über die Fußsohle geben lässt. Ein Paar warme Socken angezogen und die Kompresse gut zehn bis maximal 15 Minuten auf die Fußsohlen legen.

Nach kurzer Zeit dürfte ein Brennen spürbar sein, was möglichst etwas ausgehalten werden sollte, damit sich die reflektorische Wirkung auf Stirn- und Nebenhöhlen entfalten, erklärt Maria Messerer. Lindern dürfte die Auflage bei hartnäckigem Schnupfen, Stirn- und Kiefernhöhlenentzündungen oder Kopfschmerzen.

Messerer zeigte ein leichtes Rezept für Meerrettich

Eine Knochenheilerin sei die Beinwellwurzel, die sich zur Salbe verarbeiten lasse. Lindernd wirke die Salbe bei Prellungen, Zerrungen, Blutergüssen und Gelenkschmerzen. Frisch bereitete sie diese aus Wurzeln mit Olivenöl und Bienenwachs zu. Äußerlich lasse sich die Salbe bei Prellungen, Zerrungen, Schmerzen und Blutergüssen oder Schwellungen von Gelenken und Muskeln auftragen. Im Grunde spreche der eigene Name für sich.

Ein regionales und saisonales Kraut sei die Brennnessel. Oft sei die Pflanze in einem Garten in Reichweite. Die Heilwirkung der Brennnessel sei allgemein bekannt. In der Küche wird gern das Blatt oder die weiblichen Samen der Brennnesselpflanze kenntnisreich genutzt. Von der Brennnessel lassen sich alle Bestandteile verwenden. Tee aus der Brennnesselwurzel zubereitet, lasse sich nach der Erkaltung bei Haarproblemen in die Kopfhaut einmassieren, so die Kräuterexpertin. Man könne diesen Tee auch gut als Haarspülung verwenden.

Die Brennnessel hilft vor allem bei Haarproblemen

„Die Brennnesselwurzel unterstützt uns hilfreich bei allen Haarproblemen. Sie stärkt den Haarschopf und gibt Fülle und Glanz oder tut der Kopfhaut einfach nur gut“, erklärt die Kräuterfachfrau. Eine „Allesheilerin“ sei die Löwenzahnwurzel, die den Stoffwechsel aktiviere.

Außerdem leiste sie „Entgiftungsarbeit“ bei der Leber und wirke regulierend auf den Gallenfluss ein. Aus der Löwenzahnwurzel lasse sich getrocknet und in pulverisierender Form eine gesunde Würze in Verbindung mit Salz herstellen. Dieses wirke bei leichten Verdauungsbeschwerden. Mit vielen guten Tipps und Proben erfreute Maria Messerer ihre Zuhörerschaft.

Im eigenen Garten aktiv

Maria Messerer pflegt selbst einen großen Garten in Oberschopfheim. Von Mai bis September ist sie dort anzutreffen. Neben eigenem Gemüse und Obst baut sie vor allem auch Kräuter aller Art an. Jede Mahlzeit wird von ihr mit Kräutern bereichert und ergänzt. Für die Teeproduktion der Kräutermanufaktur in Neuried, der sie seit 2015 angehört, baut sie vor allem Königskerzen, unterschiedliche Minzarten, Zitronenmelisse oder Zitronenverbene an. Zu den Teekräutern vervollständigen mehr als 20 Küchenkräuter ihren Garten. Alles wird von Hand gepflegt.