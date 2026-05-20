Bei Kontrolle in Offenburg: 65-Jähriger hat keine Fahrerlaubnis – und greift Polizeibeamte an

Beamte des Polizeireviers Offenburg kontrollierten am Dienstagnachmittag einen Motorrollerfahrer. Dieser hatte keine Fahrerlaubnis und wehrte sich heftig gegen die Polizisten.
Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Beamten des Polizeireviers Offenburg am späten Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Weststadt ein Motorroller auf, welcher im Anschluss kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle konnten Unregelmäßigkeiten an der Maximalgeschwindigkeit des von dem 65-Jährigen geführten Fahrzeugs festgestellt werden, teilt die Polizei mit.