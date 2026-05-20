Bei Kontrolle in Offenburg: 65-Jähriger hat keine Fahrerlaubnis – und greift Polizeibeamte an

Beamte des Polizeireviers Offenburg kontrollierten am Dienstagnachmittag einen Motorrollerfahrer. Dieser hatte keine Fahrerlaubnis und wehrte sich heftig gegen die Polizisten.

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel den Beamten des Polizeireviers Offenburg am späten Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Fastfood-Restaurants in der Weststadt ein Motorroller auf, welcher im Anschluss kontrolliert wurde. Bei der Kontrolle konnten Unregelmäßigkeiten an der Maximalgeschwindigkeit des von dem 65-Jährigen geführten Fahrzeugs festgestellt werden, teilt die Polizei mit.

Beim Eintreffen weiterer Beamten der Verkehrspolizei kam es durch den 65-Jährigen zu Widerstand, Beleidigung und tätlichem Angriff. Nach einer Durchsuchung entdeckten die Beamten bei dem Mann ein Einhandmesser. Dieses wurde polizeilich beschlagnahmt. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs auf einem entsprechenden Prüfstand stellten die Ermittler fest, dass es die zugelassene Höchstgeschwindigkeit überschritt.

Zudem stellte sich heraus, dass der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis für das von ihm geführte Fahrzeug besitzt.Außerdem wurde ihm die Fahrerlaubnis für das Führen von Kraftfahrzeugen ohnehin bereits entzogen. Die Folgen für den 65-Jährigen umfassten die Untersagung der Weiterfahrt sowie die Beschlagnahme des Fahrzeugschlüssels. Gegen den Mittsechziger wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet.